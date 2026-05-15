ピカチュウ『AERA』異例の表紙登場 撮影は蜷川実花！特別記事・30年振り返る年表掲載
『ポケットモンスター』のピカチュウが、5月18日発売の『AERA』増大号の表紙に登場することが発表された。AERA編集部が今年、誕生30周年を迎えたポケモンが、世代も国・地域も越えて愛され続ける理由を取材している。
【画像】2027年発売『ポケモン』完全新作に登場する相棒3匹のビジュアル
花に囲まれたピカチュウを撮影したのは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花。思わず微笑んでしまう愛らしさが見どころ。
特別記事では、なぜポケットモンスターが世界で世代を超えて愛され続けるのかに迫り、ポケモン30年の歩みを振り返る年表は必見で、ポケモン誕生から今日までをたどる永久保存版となっている。
【画像】2027年発売『ポケモン』完全新作に登場する相棒3匹のビジュアル
花に囲まれたピカチュウを撮影したのは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花。思わず微笑んでしまう愛らしさが見どころ。
特別記事では、なぜポケットモンスターが世界で世代を超えて愛され続けるのかに迫り、ポケモン30年の歩みを振り返る年表は必見で、ポケモン誕生から今日までをたどる永久保存版となっている。