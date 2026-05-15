荏原 <6361> [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比16.0％増の183億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の866億円→995億円(前期は766億円)に14.9％上方修正し、増益率が13.0％増→29.8％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

同時に、1-6月期(上期)の同利益を従来予想の318億円→335億円(前年同期は313億円)に5.3％上方修正し、増益率が1.5％増→6.9％増に拡大する見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.6％→10.9％に上昇した。



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