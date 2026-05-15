日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜後6・00）の公式サイトは15日、毛利蘭役を務めた声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんの死去に伴い、これまで代役を務めていた声優の岡村明美（57）が引き続き同役を務めることを発表した。

「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と説明した。

同サイトなどで「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と哀悼の意を示した。

山崎さんは96年のアニメ放送開始から蘭役を担当していた。今年2月、体調不良を理由に活動を休止。3月14日放送分から岡村が代役を担った。