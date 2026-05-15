【W杯代表発表】森保監督 バックアップメンバーは非公表ながら選出「選手には伝えて準備してもらう」
日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。
質疑応答ではバックアップメンバーを選ばないのか？との質問も出た。森保監督は「ここで公式発表はしませんが、選んでということで」と明言。「選手には伝えて準備してもらうということで考えている」と話した。
W杯本大会で、日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。
日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。
北中米W杯日本代表（☆が初出場組）
【GK】
☆早川 友基（鹿島＝27）
☆大迫 敬介（広島＝26）
☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）
☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）
板倉 滉（アヤックス＝29）
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）
冨安 健洋（アヤックス＝27）
☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）
☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）
☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）
遠藤 航（リバプール＝33）
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）
前田 大然（セルティック＝28）
☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）
田中 碧（リーズ＝27）
上田 綺世（フェイエノールト＝27）
堂安 律（Eフランクフルト＝27）
☆佐野 海舟（マインツ＝25）
☆中村 敬斗（Sランス＝25）
☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）
久保 建英（Rソシエダード＝24）
☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）
☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）