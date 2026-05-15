山下智久、“山P”誕生のきっかけは総武線内 思春期に感じていた正直な気持ちも告白
歌手で俳優の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。“山P”と呼ばれるきっかけを明かした。
【写真】シャツがはだけ…タンクトップから鎖骨チラリな山下智久
きょう公開の映画『正直不動産』で共演する俳優の福原遥（27）とともにゲスト出演。山下は今年で30周年を迎える芸能生活を振り返った。番組MCのハライチ澤部佑から“山P”呼びのきっかけを問われると、山下は千葉から都内の事務所に総武線で通っていた当時、「嵐のメンバーだったりとか、いろんな方がいて」と明かしながら、「その中で何となく、子どもが付けるニックネームみたいな感じで。風間俊介くんが『かざぽん』で、同じ『P』系統みたいな感じで」と語った。
誰が付けたのかは明確に分からないとしながらも「『山P』っていうのは滝沢くんが広げてくれたんですよね」と現在、芸能事務所「TOBE」の代表を務める滝沢秀明氏の名前を挙げた。
山下は続けて「当時の雑誌のインタビューとかで山Pが、山Pがっていろんなところで言ってくださって」と語り、感謝した。
山Pの愛称については「思春期の時はちょっと恥ずかしいなと思ったときもあったんですけれど。かわいらしい響きなんで。今は本名かなと思っているくらい」と語った。
【写真】シャツがはだけ…タンクトップから鎖骨チラリな山下智久
きょう公開の映画『正直不動産』で共演する俳優の福原遥（27）とともにゲスト出演。山下は今年で30周年を迎える芸能生活を振り返った。番組MCのハライチ澤部佑から“山P”呼びのきっかけを問われると、山下は千葉から都内の事務所に総武線で通っていた当時、「嵐のメンバーだったりとか、いろんな方がいて」と明かしながら、「その中で何となく、子どもが付けるニックネームみたいな感じで。風間俊介くんが『かざぽん』で、同じ『P』系統みたいな感じで」と語った。
山下は続けて「当時の雑誌のインタビューとかで山Pが、山Pがっていろんなところで言ってくださって」と語り、感謝した。
山Pの愛称については「思春期の時はちょっと恥ずかしいなと思ったときもあったんですけれど。かわいらしい響きなんで。今は本名かなと思っているくらい」と語った。