アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。アニメの公式サイトでも「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として報告された。

公式サイトでは「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と発表。「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ。

今後の毛利蘭役について「山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と現在代役をつとめる岡村が引き継ぐ。「山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります。長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます」とし「TV・劇場版『名探偵コナン』製作スタッフ一同」と結んだ。