体験型の観光の可能性を探ろうと、県が佐渡市で外国人を対象にしたモニターツアーを実施しました。



ツアーの目玉は、棚田での農業体験。ロシアやインドネシア出身の外国人が絶景で知られる『歌見の棚田』で農家から指導を受け、手植えに挑戦しました。1泊2日で佐渡の食や文化に触れることができ、昼食は地元食材が使われた弁当や棚田でとれたコメが振る舞われました。



■ロシア人の親子

「楽しかったです。初めてのエクスペリエンス(経験)になったから、すごくいい感じです。ぜひまた来たいです、友達とかを連れて来たいです。」



県は秋にもツアーを予定していて、今回のアンケートをもとにプログラムを検討します。