永谷園、「五拾三次カード」にサンリオキャラクターズが登場 / 公式スマホアプリを提供

永谷園は、スマートフォン用の公式アプリ「永谷園アプリ」を5月15日から提供する。同社商品の購入レシートを投稿するとポイントが貯まり、その累積に応じて特典が得られる。2025年12月末に商品封入を終了した「東海道五拾三次カード」をデジタルで復活させ、第1弾としてサンリオキャラクターズとコラボする。5月17日の「お茶漬けの日」を記念して同アプリをリリースした。

永谷園アプリでは、レシート投稿で獲得した直近3カ月の累積ポイントにより、ブロンズからプラチナまで4段階でランクが変動する。ランクが上がるほど、限定イベントや優待体験など、さまざまな特典に応募できる仕組みだ。商品購入や1日1回のアプリログインで得られる「ガチャ券」により、デジタル版の「東海道五拾三次カード」を入手できる。

5月15日から8月14日までの間、アプリ内では「サンリオキャラクターズカード」がガチャに登場する。絵柄は全11種とシークレット1種で、11種集まると自動的に12枚目のシークレットが提供される。集めたカードは期間後もアプリ内に残る。

これに併せ、約400万袋の数量限定で「サンリオキャラクターズカード」を封入したお茶づけ商品を5月中旬から順次、全国で発売する。パッケージの裏面にQRコードを付け、公式アプリの認知拡大や取得を促す。

お茶づけ商品にもカードを封入

今回、公式アプリの開発に至った背景について、同社マーケティング本部コミュニケーションデザイン部商品PR課の淡路大介氏は「近年、消費者のライフスタイルや嗜好が多様化する中、商品やCMを通じた既存のコミュニケーションは限定的になりがちだと感じていた。一時的なプロモーションではなく、お客様とより近い距離で長期的につながる方法を模索し、そのプラットフォームとしてアプリを選んだ」と話す。

今後はキャンペーンの案内に加え、新商品の開発秘話、永谷園商品を使ったアレンジレシピなどの情報をアプリ内で配信する。