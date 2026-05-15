サッカー日本代表は１５日午後２時から、都内で北中米Ｗ杯メンバー２６人の発表会見を行う。運命の日を翌日に控えた１４日、森保一監督（５７）らスタッフは、千葉県内の日本代表拠点・ＪＦＡ夢フィールドに集結。慎重な検討を重ね、人選の最終調整を行ったが、最後は指揮官の決定にゆだねられた。２月の左足首負傷から復帰ができていない主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝をメンバーに加えるか否か、などが争点になったとみられる。

午前中から夢フィールド内の施設にこもった森保監督が、帰路に就いたのは午後６時すぎだった。発表を翌日に控えた指揮官は、メンバーの大部分は決定したことを示唆しつつ「最後まで悩みます。（２６人に）入れる人のことも、外れる人のことも」と話した。発表当日まで、何がベストな選択なのか、考え続けることを明かした。

最大のポイントは、負傷者の回復をどこまで待つかだ。中でも２月に左足首の手術を行った主将のＭＦ遠藤は、最も決断が難しい状態だ。復帰に向けて懸命なリハビリを続け、本格的なトレーニング復帰へ近づいているとの海外報道もある一方で、試合復帰へのメドは立っていない。

攻撃の核と言えるＭＦ三笘が、９日に負った左太ももの負傷でＷ杯中の復帰が困難に。昨年１２月に負った左膝前十字靱帯（じんたい）の断裂から、復帰に向けて屋外トレーニングを再開しているＭＦ南野も、実戦復帰への道筋は見えていない。三笘、南野のメンバー入りが厳しい状況も踏まえ、精神的支柱の遠藤だけは回復を信じてメンバーに加えるのか。それともコンディションを優先して、２５年３月以来、招集していないＭＦ守田ら別の選手を加えるのか。正解のない答えを、森保監督は導き出さなければならない。

日本代表の歴史で初めて、２大会連続でＷ杯の指揮を執る森保監督は、数多くの選手をチームに組み込み、誰かひとりに頼らないチームをつくり上げてきた。Ｗ杯優勝という壮大な目標に挑む２６人。決断の時が、とうとうやってくる。（金川 誉）

遠藤が主戦場とするボランチ枠は、４人または５人とみられる。遠藤の状態は懸念されるが、日本代表のボランチはかつてないほど層が厚い。軸は昨年１０月のブラジル戦（３〇２）、今年３月のイングランド戦（１〇０）で、ともに先発したＭＦ鎌田と佐野海。Ｗ杯優勝候補にも挙げられる強豪チームを相手にも機能したコンビが、レギュラー候補の最右翼だ。

さらに２２年カタールＷ杯のスペイン戦でもゴールを決めたＭＦ田中碧の選出が確実。残りの席を遠藤、成長著しい藤田、昨年３月以来代表から遠ざかる守田が争う。現状の調子で言えば、スポルティングの欧州ＣＬ８強入りに貢献し、Ｒマドリードの獲得候補にも挙がる守田に軍配が上がるが、藤田もコンスタントに出場を続けている。好調の守田か、若さの藤田か、経験豊富な遠藤か。指揮官が何を重要視するかが、この決断で見えてくる。

◆日本の過去のＷ杯代表発表カッコ内は大会成績

▼９８年フランス 岡田武史監督は２５人が参加したスイスでの事前合宿でＦＷ三浦知良、ＭＦ北澤豪、ＤＦ市川大祐の３人を宿舎部屋に呼び、落選を通告。直後に練習グラウンドで発表会見を行う。「外れるのはカズ、三浦カズ…」の発言が話題に。（１次Ｌ）

▼０２年日韓 トルシエ監督はフランス―ベルギー戦視察でパリ郊外の自宅におり、発表３０分前にメンバーを日本協会側に通達。協会の強化推進本部・木之本興三副本部長が２３人を読み上げた。ＭＦ中村俊輔がまさかの落選。ベテランのＦＷ中山雅史、ＤＦ秋田豊がサプライズ選出。（１６強）

▼０６年ドイツ ジーコ監督の発表まで、会見に同席した日本協会・川淵キャプテン、通訳らもメンバーを知らされていなかった。「ヤナギサワ、タマダ…ムァキ」と最後の２３人目にＦＷ巻誠一郎の名前を告げた。エース格だった久保竜彦は腰痛を懸念され、驚きの落選。（１次Ｌ）

▼１０年南ア 岡田武史監督が２３人を読み上げ。負傷の影響で同年公式戦で出場のなかったＧＫ川口能活がサプライズでメンバー入り。指揮官は「表現は悪いかもしれないが、ハエがたかるように何度も何度もチャレンジする」と発言し、守備的な戦いを示唆。（１６強）

▼１４年ブラジル ザッケローニ監督が２３人を読み上げ。同体制で出場わずか１試合だったＦＷ大久保嘉人がサプライズ選出された。負傷の影響で招集が危ぶまれていたＤＦ内田篤人、ＭＦ長谷部誠らもメンバー入り。（１次Ｌ）

▼１８年ロシア 西野朗監督が２３人を読み上げ。直前の活動から年齢の若い順にリオ五輪世代の３人（ＭＦ井手口陽介、ＭＦ三竿健斗、ＦＷ浅野拓磨）が落選。ハリルホジッチ氏の電撃解任から間もないチームとあって経験値を重視し、平均年齢は過去最高の２８・１７歳となった。（１６強）

▼２２年カタール 森保一監督はＧＫ３人を読み上げた後、フィールドプレーヤーはポジションごとではなく、異例の年齢順で発表。エース的存在で選出が確実視されていたＦＷ大迫勇也がまさかの落選となり、前年の東京五輪メンバーから１０人を選出。２６人中１９人が初Ｗ杯の若手の勢いを買った選考になった。