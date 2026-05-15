「韓国３―６日本」「日本が独占した」海外選出のアジアベスト11で“完敗”、韓国メディアが唖然！「３人以外は空っぽ」
海外サイト『Mad Football』が５月12日、2006人のアジアベスト11を発表。以下のような顔ぶれとなり、日本から半数以上の６人が選出された。
GK アリレザ・ベイランバンド（イラン）
DF 菅原由勢（日本）、アブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン）、キム・ミンジェ（韓国）、伊藤洋輝（日本）
MF 久保建英、遠藤航（以上日本）、イ・ガンイン（韓国）
FW 三笘薫、上田綺世（以上日本）、ソン・フンミン（韓国）
これに韓国メディア『Xports News』が反応。「韓国３―６日本。ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェ以外は空っぽだ。2026年アジアベスト11を日本が独占した」と嘆いた。
「2026年のアジア最強チームのメンバーに、韓国人選手はわずか３名しか選ばれなかった。そのほとんどを日本人選手が占めた」
同メディアはサムライ戦士の活躍について、「現在、オランダ・エールディビジで31試合25ゴールを挙げ得点王争いの有力候補となっている上田をはじめ、プレミアリーグで活躍する三笘や遠藤、そして最近怪我から復帰した久保や伊藤など、主要リーグでプレーする日本人選手の数は増加傾向にある」と紹介。こう続けている。
「ヨーロッパの中規模リーグと主要国の２部リーグを合わせると、ヨーロッパには100人近い日本人選手がいると推定されている」
日本の層の厚さに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
GK アリレザ・ベイランバンド（イラン）
DF 菅原由勢（日本）、アブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン）、キム・ミンジェ（韓国）、伊藤洋輝（日本）
MF 久保建英、遠藤航（以上日本）、イ・ガンイン（韓国）
FW 三笘薫、上田綺世（以上日本）、ソン・フンミン（韓国）
「2026年のアジア最強チームのメンバーに、韓国人選手はわずか３名しか選ばれなかった。そのほとんどを日本人選手が占めた」
同メディアはサムライ戦士の活躍について、「現在、オランダ・エールディビジで31試合25ゴールを挙げ得点王争いの有力候補となっている上田をはじめ、プレミアリーグで活躍する三笘や遠藤、そして最近怪我から復帰した久保や伊藤など、主要リーグでプレーする日本人選手の数は増加傾向にある」と紹介。こう続けている。
「ヨーロッパの中規模リーグと主要国の２部リーグを合わせると、ヨーロッパには100人近い日本人選手がいると推定されている」
日本の層の厚さに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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