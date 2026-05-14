「日プ新世界」第2回順位発表式 加藤大樹が1位キープ・15人脱落【1〜50位順位一覧】
【モデルプレス＝2026/05/14】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第8話が5月14日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。第2回順位発表式が行われた、
【写真】「日プ」再び1位に輝いたイケメン練習生
第2回順位発表式の結果は、第2回投票期間2週間（4月23日〜5月8日）のオンライン投票とポジションバトルバトルでの現場投票と加算されたベネフィットが合算された票数で、累積投票数は3791万904万票だった。現場投票のベネフィットはチーム内1位には1万ポイント、さらに全体で1位となったチーム全員には5万ポイントという、順位を揺るがすベネフィットが与えられていた。
これに加え、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生は「グローバルランカー」として勝ち残る。グローバルランカーは、SEKAIプロデューサーによる投票70％、国民投票30％の割合でポイントを算出し、上位12位に入るデビュー圏内ランカーとして選出される仕組みだ。なお、いずれの基準でも名前が呼ばれなかった練習生は脱落となる。
韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが話題を呼んでいる加藤大樹（K.DAIKI）が第1回順位発表式に引き続き1位に。2位には韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）、3位には、グループバトルの現場投票個人総合順位で1位に輝いた照井康祐（KOSUKE）が名を連ねた。
4位には、練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）、5位には「グローバルランカー」で1位に選出され、初の順位発表でも1位を獲得していた矢田佳暉（YOSHIKI）が続いた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
1位：加藤大樹（K.DAIKI）
2位：安部結蘭（YURA）
3位：照井康祐（KOSUKE）
4位：釼持吉成（KINARI）
5位：矢田佳暉（YOSHIKI）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
8位：飯塚亮賀（RYOGA）
9位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
10位：杉山竜司（RYUJI）
11位：柳谷伊冴（ISSA）
12位：土田央修（OSUKE）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：チェン・リッキー（RICKEY）
14位：濱田永遠（TOWA）
15位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
16位：後藤結（YUKI）
17位：浅香孝太郎（KOTARO）
18位：小野慶人（KEITO）
19位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
20位：小清水蓮（KO.REN）
21位：アダム・ナガイ（ADAM）
22位：山下柊（Y.SHU）
23位：横山奏夢（KANAME）
24位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
25位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
26位：小林千悟（CHISATO）
27位：大林悠成（O.YUSEI）
28位：倉橋吾槙（GOTEN）
29位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
30位：石田亮太（RYOTA）
31位：リュウ・カイチ（KAICHI）
32位：岡田侑磨（YUMA）
33位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
34位：田中蒔（MAKI）
35位：今江陸斗（I.RIKUTO）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
36位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
37位：松田太雅（M.TAIGA）
38位：板倉悠太（YUTA）
39位：カク・ドンミン（DONGMIN）
40位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
41位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
42位：藤牧大雅（F.TAIGA）
43位：ジュアン・ジェイ（JAY）
44位：金安純正（JUNSEI）
45位：宇野海夢（KAIMU）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：澤井星名（SENA）
48位：南平達矢（TATSUYA）
49位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
50位：森明育（MEI）
情報：Lemino
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【写真】「日プ」再び1位に輝いたイケメン練習生
◆「日プ新世界」第2回順位発表式
第2回順位発表式の結果は、第2回投票期間2週間（4月23日〜5月8日）のオンライン投票とポジションバトルバトルでの現場投票と加算されたベネフィットが合算された票数で、累積投票数は3791万904万票だった。現場投票のベネフィットはチーム内1位には1万ポイント、さらに全体で1位となったチーム全員には5万ポイントという、順位を揺るがすベネフィットが与えられていた。
韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが話題を呼んでいる加藤大樹（K.DAIKI）が第1回順位発表式に引き続き1位に。2位には韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）、3位には、グループバトルの現場投票個人総合順位で1位に輝いた照井康祐（KOSUKE）が名を連ねた。
4位には、練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）、5位には「グローバルランカー」で1位に選出され、初の順位発表でも1位を獲得していた矢田佳暉（YOSHIKI）が続いた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
◆「日プ新世界」第2回順位発表式結果※随時更新
1位：加藤大樹（K.DAIKI）
2位：安部結蘭（YURA）
3位：照井康祐（KOSUKE）
4位：釼持吉成（KINARI）
5位：矢田佳暉（YOSHIKI）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
8位：飯塚亮賀（RYOGA）
9位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
10位：杉山竜司（RYUJI）
11位：柳谷伊冴（ISSA）
12位：土田央修（OSUKE）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：チェン・リッキー（RICKEY）
14位：濱田永遠（TOWA）
15位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
16位：後藤結（YUKI）
17位：浅香孝太郎（KOTARO）
18位：小野慶人（KEITO）
19位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
20位：小清水蓮（KO.REN）
21位：アダム・ナガイ（ADAM）
22位：山下柊（Y.SHU）
23位：横山奏夢（KANAME）
24位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
25位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
26位：小林千悟（CHISATO）
27位：大林悠成（O.YUSEI）
28位：倉橋吾槙（GOTEN）
29位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
30位：石田亮太（RYOTA）
31位：リュウ・カイチ（KAICHI）
32位：岡田侑磨（YUMA）
33位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
34位：田中蒔（MAKI）
35位：今江陸斗（I.RIKUTO）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
36位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
37位：松田太雅（M.TAIGA）
38位：板倉悠太（YUTA）
39位：カク・ドンミン（DONGMIN）
40位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
41位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
42位：藤牧大雅（F.TAIGA）
43位：ジュアン・ジェイ（JAY）
44位：金安純正（JUNSEI）
45位：宇野海夢（KAIMU）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：澤井星名（SENA）
48位：南平達矢（TATSUYA）
49位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
50位：森明育（MEI）
情報：Lemino
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