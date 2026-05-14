14日午前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の60代の女性が殺害された事件で、警察は自称高校生で、16歳の少年を逮捕しました。

強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、自称・神奈川県相模原市の高校生で、16歳の少年です。

少年は午前9時半前、仲間とともに上三川町の住宅に侵入し、金品を物色していた際に鉢合わせた住人の富山英子さん（69）を何らかの凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。

警察によりますと、逮捕された少年は事件後、現場付近で手で顔を隠しながら歩いていたところを警察から職務質問され、そのときに「強盗に関与した」という趣旨の話をしたことから、身柄を確保されていました。

事件当時、自宅には富山さんと60代の夫がいて、富山さんの悲鳴を聞いた夫が家の外にいた30代の次男に連絡。次男は40代の長男と自宅に戻りましたが、犯人と鉢合わせ、バールのようなもので襲われたとみられています。

室内には物色された跡があり、富山さんは1階のリビングで血を流して倒れている状態で見つかりました。病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認され、胸には刺し傷があったということです。

40代の長男と30代の次男は腕や頭にけがをしていますが、命に別状はありません。

現場付近では全身黒ずくめで目出し帽をかぶり、手にはバールを持った不審な人物が目撃されていますが、この人物が少年なのか、今回の事件に関わった人物なのかはわかっていません。

富山さんと少年の間に面識がないことから、警察は匿名流動型犯罪グループ＝いわゆるトクリュウによる、犯行も視野に捜査するとともに、100人体制の捜査本部を設置し、逃げているほかの人物の行方を追っています。