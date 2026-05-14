俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演。罪を犯した著名人のメディア復帰について言及する場面があった。

視聴者から「過去に罪を犯した人が、人前に出る仕事をすることに納得ができません。なぜ被害者の目に触れやすいような仕事を選ぶのでしょうか。本当に悪いことをしたと思っているのであれば、出来るだけ人目につかない仕事をするべきだと思います」という意見が寄せられた。

これに蘭丸は「たとえば子供に対する犯罪をした人は、子供が近くにいる仕事はできない。そういうことは当たり前だと思うし、再犯の可能性があるものは防ぐべき」としながらも「こういう“なんであいつは悪いことをしたのに!”みたいなコメントをする人っているじゃないですか。“お前は被害者じゃないじゃん”って思いません?」と投げかける。

「悔しいだけでは?ってちょっと思っちゃう。自分は真面目にやっているのに、ミスったヤツがおいしい思いをしていて“コノヤロー!”っていう。それを被害者を盾にして言ってる感じが結構キモいなって」と私見を展開していた。