オリックスのジェリーは3回3失点で降板

楽天は14日、本拠地でオリックスと対戦し3-0で勝利。6日から続いていた連敗を5でストップした。

先発のホセ・ウレーニャ投手は初回、1死から四球で走者を出すも後続を抑え無失点。その後も走者を置きながら要所を締める投球で、相手打線に本塁を踏ませなかった。

打線は初回、先頭打者の佐藤直樹外野手、黒川史陽内野手の連打で無死一、三塁の好機をつくると、辰己涼介外野手の犠飛で1点を先制。3回には辰己、浅村栄斗内野手の連打などで1死二、三塁にすると、太田光捕手の適時打で2点を追加した。

ウレーニャは7回、野口智哉内野手の安打などで2死一、二塁にしたところで降板。2番手・鈴木翔天選手が代打・中川圭太内野手を捕邪飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。8回は加治屋蓮選手、9回は藤平尚真選手が無失点投球。先発のウレーニャが今季2勝目を挙げた。

敗れたオリックス先発のショーン・ジェリー投手は、3回8安打3失点で降板。打線も楽天投手陣を攻略できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）