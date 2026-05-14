【ホロアース】 6月28日21時 サービス終了予定

カバーは、メタバースプロジェクト「ホロアース」のサービスを6月28日21時に終了する。

「ホロアース」は、カバーが展開する「ホロライブプロダクション」所属のVTuberたちと、異世界のバーチャル空間を冒険・生活できるメタバースプロジェクト。PC（Windows）で無料（一部アイテム課金有り）プレイが可能で、広大なエリアを歩き回り、家を建築したり、資源を収集してサバイバル生活を楽しめる。

2025年4月の正式サービス開始より約1年でのサービス終了が決定。終了の理由について「今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果」としている。

本日5月14日をもって有償ホロコインの販売が停止。6月3日23時59分には有償アイテムの販売停止、ホロアースマーケットプレイスの新規登録停止などが実施される予定で、サービス終了後には未使用の有償ホロコイン及びクリエイターポイントの払戻し受付が開始される。

払戻しの手続き方法等の詳細に関しては、サービス終了後に別途案内するとしている。

□【重要】サービス終了のお知らせ

(C) COVER