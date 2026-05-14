ホロライブのメタバースプロジェクト「ホロアース」が6月28日をもってサービス終了
【ホロアース】 6月28日21時 サービス終了予定
カバーは、メタバースプロジェクト「ホロアース」のサービスを6月28日21時に終了する。
「ホロアース」は、カバーが展開する「ホロライブプロダクション」所属のVTuberたちと、異世界のバーチャル空間を冒険・生活できるメタバースプロジェクト。PC（Windows）で無料（一部アイテム課金有り）プレイが可能で、広大なエリアを歩き回り、家を建築したり、資源を収集してサバイバル生活を楽しめる。
2025年4月の正式サービス開始より約1年でのサービス終了が決定。終了の理由について「今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果」としている。
本日5月14日をもって有償ホロコインの販売が停止。6月3日23時59分には有償アイテムの販売停止、ホロアースマーケットプレイスの新規登録停止などが実施される予定で、サービス終了後には未使用の有償ホロコイン及びクリエイターポイントの払戻し受付が開始される。
払戻しの手続き方法等の詳細に関しては、サービス終了後に別途案内するとしている。
□【重要】サービス終了のお知らせ
【重要なお知らせ】- ホロアース (@Holoearth_JP) May 14, 2026
このたび #ホロアース は、誠に勝手ながら
2026年6月28日(日)21:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました
ご利用いただいたすべての皆様に、
心より感謝申し上げます
詳細は下記お知らせをご確認くださいhttps://t.co/e2X1dWGeSK pic.twitter.com/kkCkg2POrv
(C) COVER