同居していた女性を奈良県大淀町の山中に遺棄したとして逮捕されていた男（52）について、奈良県警は5月14日、その女性を包丁で殺害したとして殺人容疑で再逮捕しました。

【写真を見る】【速報】同居女性を奈良県大淀町の山中に遺棄疑いで逮捕の男（52）殺人容疑で再逮捕 包丁で首や手首を切りつけたか 奈良県警

■未明に“道に迷った”と民家を訪ね…

4月24日未明、滋賀県大津市在住のとび職・小松茂容疑者（52）が道に迷ったとして大淀町の民家を訪問。

駆けつけた警察官が任意同行を求め、警察署で聴取したところ、小松容疑者は“妻を殺害した。遺体がある場所まで案内できる”という旨を供述をしました。

小松容疑者の案内のもと、警察官が大淀町の山中を訪れると、大津市の無職・池田裕美子さん（当時57）の遺体を発見。小松容疑者は緊急逮捕されました。

池田さんは小松容疑者と数年前から同居していて、遺体の首と左手首には切られたような痕が確認されました。また、遺体の近くからは包丁も見つかっていました。

■刃体約20㎝の包丁で切りつけたか

奈良県警は5月14日、小松容疑者について、4月20日から22日の間に大淀町の山林内で、池田さんの左手首と右頸部を刃体約20㎝の包丁で切りつけ殺害したとして、殺人容疑で再逮捕しました。

取り調べに対し小松容疑者は、「間違いありません」と殺人容疑も認めているということです。

小松容疑者と池田さんは4月19日に奈良県内に入ったとみられ、現場山林周辺の土地勘はなかったということです。

県警は動機面を追及する方針です。