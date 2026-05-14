児童生徒の16.8％「いじめ許される」回答の衝撃 ″いじめは絶対悪″に温度差 熊本県教育委員会アンケート
熊本県教育委員会が子ども達を対象に行ったアンケートで、「どんな理由があってもいじめは許されない」と答えたのは、全体の8割程度にとどまったことが明らかになりました。
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アンケート結果の詳細
このアンケートは、去年、熊本市立を除く熊本県内の公立学校に通う約10万人を対象に行ったものです。
その中で「今の学年でいじめられたことがある」と答えた割合は、小学生が最も高く14.5％で、続いて中学生が4.0％、高校生は1.0％でした。
このうち約3割が「今もいじめが続いている」と答えました。
"いじめは絶対悪"に温度差
「いじめはいけないことだと思うか」という質問には、全体の83.2%が「どんな理由があってもいじめは許されない」と回答する一方、残りの15.5%（1万6141人）は「理由によっては許される」と答え、約1.3%（1339人）は「理由に関わらず許される」と答えたということです。
熊本県は「学校と連携して児童・生徒の発達状況などに合わせた取り組みにさらに力を入れたい」としています。