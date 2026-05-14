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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「配信者にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、22歳のTikTokライバーが路上インタビューに応じ、何でもない日に500万円の投げ銭をもらったエピソードや、最高月収が800万円に達する驚きの収入事情を赤裸々に語っている。



インタビューは、22歳の女性に対する「お給料いくらですか？」という直球の質問からスタートする。美容学生だった彼女は卒業の1ヶ月前に学校を辞め、暇つぶしで始めたTikTokライブで思わぬ大金を手にしたという。配信初日に5分間で5万円の投げ銭をもらい、翌日には10万円、3日目に30万円、そして5日目には50万円と、みるみるうちに金額が跳ね上がっていった経緯を説明。「普通の仕事できない」と苦笑いを浮かべながら、当時の率直な心境を振り返った。



さらに驚くべきは、その後の飛躍的な収入の伸びである。これまでにもらった最高額のプレゼントを聞かれると、一撃で9万円のギフトだとしつつ、「何でもない日に500万円くらい」の投げ銭をもらったことがあると告白。最高月収は800万円に上るという。500万円もの大金が動く配信の様子について問われると、普段通りに雑談しながら「イェーイ！」と軽く反応する程度だと明かし、インタビュアーを驚かせた。得た収入の使い道については、二重埋没やヒアルロン酸注入といった美容整形を挙げ、身につけている50万円のシャネルのバッグも自費で購入したものだと語った。



自身の将来像については「このまま可愛がられたい」と話し、40歳になっても配信を続けているかもしれないと笑顔を見せる。また、自身の勧めで母親も配信を始め、多い時で月収100万円を稼いでいるという意外な事実も明かした。



現在の貯金額は「1000万円以上」だと即答し、ファンに向けたメッセージを求められると、冗談交じりに笑う姿が印象的だ。若くして桁違いの収入を得る現代のライバーのリアルな金銭感覚と、包み隠さず本音を語る様子が目を引くインタビューとなっている。