「何も用がないなら声を掛けないで」ホームセンター店員の暴言に絶句　本部にクレームを入れた、という投稿に反響

買い物に行って、不機嫌な店員に当たったら残念な気持ちになる。ガールズちゃんねるに5月中旬、「あまりにも酷い接客を受けたことがある人」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。

トピ主はあるホームセンターで、棚卸し中らしき若い男性店員に在庫確認をしたところ、信じられない言葉を投げかけられたという。

「何か用ですか？」

「何も用がないなら声を掛けないでくださいよ」

用があるから声をかけているのに、ひどい言い草だ。結局、その店員は「売り切れました」と言って立ち去ったが、別の女性店員に尋ねると、商品は単なる出し忘れで在庫はあったという。トピ主は本社へ報告すべきか、それとも「カスハラ」扱いされるのを恐れて黙るべきか葛藤している。

「そんなの家にいるGに聞いてみてください」

トピックには、単なる態度の悪さにとどまらず、暴言や侮辱、客を見下す発言など、ひどい接客体験談が数多く寄せられた。

「歯列矯正のカウンセリングに行ったら男性歯科医師から『歯を直すよりアゴを整形した方がいいんじゃない？』と言われた」

「私ではないけど薬局で、Gのコンバットとかそういうのを見てた女の人が店員さんに『これってどれが1番効くんですか？』って聞いてて、そしたら『そんなの家にいるGに聞いてみてください』言われてた」

「コンビニで支払いしようと『お願いします」とスマホ画面を出したら『チッ。めんどくせぇな』と言われた」

相手は客である以前に一人の人間だ。ここまで来ると、もはや接客の良し悪し以前の問題と言えるだろう。さらに、持ち物をけなされたという体験談もある。

「エステ店の女性に施術してもらい、お会計時に20代当時としては頑張って購入した財布を出したら、『その財布、がる子さんには似合わな〜い！』と、すごい嫌な感じで言われた…」

「客の私の方がヘコヘコして、何やってんだろう…」

あまりの態度の悪さに怒りを通り越して萎縮してしまい、次のような感情を抱く人も少なくない。

「客の私の方がヘコヘコして、何やってんだろう…と思ったことはある」

なお、今回のトピ主が思い切って本社にメールを入れたところ、わずか1時間ほどで店長から謝罪の電話があり、当該の男性店員は単発の「スキマバイト」だったことが判明したという。

今はどこも人手不足だ。現場に接客の素人が配置されるのは仕方ない部分があるとはいえ、店員としての最低限の態度はわかっていてほしいものだ。わからなければ「わかりません」と答えて、対応できそうな他のスタッフを呼んでくれればそれで十分だろう。

嫌な思いを回避するには、最初からサービスカウンターなどに向かうのがいい、という指摘もあった。客側も、最初から丁寧な接客を期待せず、確実に対応してもらえる方法を選ぶことが、精神衛生上いいかもしれない。

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