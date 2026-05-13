写真家で映画監督の蜷川実花氏が１３日までに、自身のＳＮＳを更新。２０１６年に亡くなった演出家で映画監督の父・蜷川幸雄さん（享年８０）の命日を迎えたことを報告した。

蜷川幸雄さんと元女優でキルト作家の真山知子さんの長女である実花氏。自身のインスタグラムを更新し、「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真。仲良しねぇ」とコメントし、腕を組み寄り添う姿や、本を読む姿など仲睦まじい夫婦ショットを披露。「幸せそうな２人を見てニコニコしながら過ごした父の命日でした。もう亡くなって１０年、時がたつのははやいなぁ」と続け、両親それぞれのピンショットもシェアした。

この投稿には「可愛い２人。そしてママ変わんないのがすごい」「もう１０年かあ。早いね。実花ちゃんはパパ似だと思ってたけど、ママにそっくり！パパママ似なんだね ママ大好き」「可愛い 見つめ合うおふたり」「わぁ〜！！美男美女」「仲良しな雰囲気が伝わってきて、見ていてほっこりしました」「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚きです。」などの声が寄せられている。