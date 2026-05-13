ショートムービープラットフォーム「TikTok」が、アプリ内で旅行先やホテル、観光スポットなどを発見し、そのまま予約まで行える新機能「TikTok GO」を日本で正式に提供開始したことが発表された。

「TikTok GO」は、TikTok上で見つけた旅行先やホテル、観光地などのスポットを動画で確認しながら、ワンタップで予約ページにアクセスできる機能。場所タグを活用することで、動画や検索から気になるスポットや体験情報にシームレスに到達し、発見から予約までをアプリ内で完結できる仕組みとなっている。

2026年4月時点で、楽天トラベル、Agoda、Trip.com、Traveloka、アソビュー!、KKdayなど国内外の旅行会社と提携し、70,000以上の宿泊・体験サービスを日本のユーザーに提供している。直近6か月間におけるTikTok GOを通じた日本での予約数は、前期比で270％増加した。また、TikTok GO機能を活用しているクリエイター数も、半年前と比較して130％以上増加しており、場所タグを使った地域コンテンツによる新たな収益化機会の創出にもつながっているという。

2025年6月発刊の「TikTok Socio-Economic Impact Report」によると、クリエイターが地域を紹介する動画を視聴したユーザーのうち、68.5％が「その地域に行ってみたい」と回答し、45.6％が「その地域への理解が深まった」と回答している。さらに、TikTokをきっかけに「商品を購入した」「お店やスポットに訪れた」と行動したユーザーは58.6％にのぼり、プラットフォームとしての行動喚起力の高さが示されている。

あわせて、TikTok GOは日本のホテルや体験サービスの予約機能をより多くの国と地域へ拡大し、海外ユーザーや旅行者がTikTokアプリを離れることなく、日本の旅行や体験を直接発見・予約できるようになった。直近3か月間におけるTikTokの海外ユーザーによる日本旅行・体験の予約による売上は大幅に増加しており、海外旅行者にはタイ、インドネシア、米国、マレーシアなどのユーザーが含まれるという。

また、日本のユーザーはTikTok GOを通じて予約・体験サービスを利用することで「TikTokポイント」を獲得することができる。ポイントは宿泊や体験の利用完了後に付与され、各種特典と交換可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）