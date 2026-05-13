セブン-イレブン新商品「ブラック肉まん」、中国ネット「笑った」「絶対買う」

2026年5月12日、中国のSNS・小紅書（RED）でセブン-イレブンの「名探偵コナン」とコラボした「ブラック肉まん」が話題になっている。

劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」とのコラボ商品として「名探偵コナン」に登場する犯人をイメージした「ブラック肉まん」がこのほど、東京都と神奈川県のセブン-イレブン（一部店舗を除く）で販売開始された。黒い見た目が特徴で、具材の粒感を感じられる商品となっている。

これが中国のSNS・小紅書で紹介され、「第一印象『どこの怪しい肉まんだよ？』、第二印象『ちょっと欲しくなってきた』、第三印象『犯人を食べて事件解決』。日本のコンビニコラボは時々、本編のストーリーより発想がぶっ飛んでる」との感想が投稿された。

すると、他のネットユーザーからも多くの反応が寄せられ、「黒すぎる！」「笑った（笑）」「ははは。本当に面白い」「なんか（ポケモンの）ゴースっぽく見える」「サムネを見た瞬間、（ポケモンの）マタドガスかと思った」といったコメントが寄せられた。

また、「関西にはないのかな」「うわ、これめっちゃ欲しい」「来月東京に行くんだけど、その頃まだ売ってるかな」「くそ〜、なんで上海のセブン-イレブンはこれやらないんだよ」「もし店で見かけたら絶対買う。犯人の犯沢さんは江戸川コナンとの実質ダブル主人公だからね」など購入意欲を見せる声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）