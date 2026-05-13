樽美酒研二／2016年撮影（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/13】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が5月12日、自身のInstagramを更新。白塗りなしの素顔を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】45歳金爆メンバー「骨格が神」素顔話題

◆樽美酒研二、白塗りなしの素顔チラリ


樽美酒は「今日も一日お疲れ様でした」「顔めっちゃ焼けた」とつづり、白塗りをしていない素顔がわかる自撮りショットを投稿。写真には目元から下が収められている。

◆樽美酒研二の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「骨格が神」「肌つやつや」「久しぶりのスッピンありがとう」「ため息もののカッコよさ」「確かに顔だけ焼けてる」「どんな1日だったのかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】