先輩猫がちょっかいをかけてきたそう。ハンモックの上ではなす術もなく、後輩猫は飼い主さんに助けを求めたそうで…？助けを求める猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「逃げられないから…！」「なんとも言えぬ表情がたまりませぬ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：先輩猫から『にゃんプロ』を仕掛けられた後輩猫→近くにいた飼い主さんに…『可愛すぎる行動』】

にゃんプロ開始…

Xアカウント「アニとラン」に投稿されたのは、先輩猫の『アニ』ちゃんと後輩猫の『ラン』ちゃん。ランちゃんがハンモックでくつろいでいると、アニちゃんがにゃんプロを仕掛けてきたのだとか。

アニちゃんは立ち上がってランちゃんに体当たり。すかさずランちゃんも猫パンチで応戦しますが、逃げ場のないハンモックの上。たまらず飼い主さんのほうをチラリと見てきたといいます。

それでもやまないアニちゃんの攻撃に、ランちゃんも対応しようと試みたそう。ですが、すぐにまた飼い主さんのほうをチラリと見たとか。困ったような表情で、静かに助けを求めるランちゃん。八方塞がりの状況では、飼い主さんに助けてもらうよりほかなかったのかもしれません。

たまらずレフェリーストップ！

そのため、飼い主さんが手を出してアニちゃんを落ち着かせ、試合を終了させたのだとか。そうしてアニちゃんも落ち着きを取り戻し、ランちゃんのお手手に鼻をくっつけていたそう。まるで戦った後に相手選手と握手をしているかのような姿は、信頼している相手だからこその行動だと感じました。そうは言っても、ランちゃんにとっては大変だったかもしれませんね。

にゃんプロをしている２匹を見た方たちから「ストップはいってよかったね」「アニぱいせんには敵わんか」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「アニとラン」では、アニちゃんとランちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。じゃれ合う２匹の姿は、多くのXユーザーから注目を集めています。

写真・動画提供：Xアカウント「アニとラン」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。