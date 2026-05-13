先輩猫から『にゃんプロ』を仕掛けられた後輩猫→近くにいた飼い主さんに…『可愛すぎる行動』に反響「本当に訴えてるｗ」「控え目なサインｗ」
先輩猫がちょっかいをかけてきたそう。ハンモックの上ではなす術もなく、後輩猫は飼い主さんに助けを求めたそうで…？助けを求める猫の姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「逃げられないから…！」「なんとも言えぬ表情がたまりませぬ」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：先輩猫から『にゃんプロ』を仕掛けられた後輩猫→近くにいた飼い主さんに…『可愛すぎる行動』】
にゃんプロ開始…
Xアカウント「アニとラン」に投稿されたのは、先輩猫の『アニ』ちゃんと後輩猫の『ラン』ちゃん。ランちゃんがハンモックでくつろいでいると、アニちゃんがにゃんプロを仕掛けてきたのだとか。
アニちゃんは立ち上がってランちゃんに体当たり。すかさずランちゃんも猫パンチで応戦しますが、逃げ場のないハンモックの上。たまらず飼い主さんのほうをチラリと見てきたといいます。
それでもやまないアニちゃんの攻撃に、ランちゃんも対応しようと試みたそう。ですが、すぐにまた飼い主さんのほうをチラリと見たとか。困ったような表情で、静かに助けを求めるランちゃん。八方塞がりの状況では、飼い主さんに助けてもらうよりほかなかったのかもしれません。
たまらずレフェリーストップ！
そのため、飼い主さんが手を出してアニちゃんを落ち着かせ、試合を終了させたのだとか。そうしてアニちゃんも落ち着きを取り戻し、ランちゃんのお手手に鼻をくっつけていたそう。まるで戦った後に相手選手と握手をしているかのような姿は、信頼している相手だからこその行動だと感じました。そうは言っても、ランちゃんにとっては大変だったかもしれませんね。
にゃんプロをしている２匹を見た方たちから「ストップはいってよかったね」「アニぱいせんには敵わんか」などの声が寄せられていました。
Xアカウント「アニとラン」では、アニちゃんとランちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。じゃれ合う２匹の姿は、多くのXユーザーから注目を集めています。
写真・動画提供：Xアカウント「アニとラン」さま
執筆：さおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。