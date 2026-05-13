山下智久「野ブタ」彰役は「別の子がやる予定だった」事務所社長の直談判受けたキャスティング秘話明かす
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の山下智久が、5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。2005年に放送された日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」（2005年）の秘話を明かした。
【写真】山下智久と「ライバル的な立ち位置」だった元STARTOアイドル
「野ブタ。をプロデュース」で彰役を演じた山下だが「亀（亀梨和也）は元々キャスティングされていて、彰役は別の子がやる予定だった」と当初、彰役は別の人物だったと告白。しかし、その人物が出られなくなったことを受け「社長から『どうにかやってくないか』みたいな直談判をされて」と急遽出演を打診されたことを明かした。
だが、山下は当時亀梨との間に不和が生じていたため「俺、亀と喧嘩してるんだよな〜」と社長に伝えたところ「そんなの知らないよ」と言われたという。そして「『2人で話しましょう』って互いに思っていた胸の内を打ち明けた」と亀梨と仲直りしたという。
亀梨とは現在も仲が良く「さっきもLINEしてました」と説明。山下の誕生日には亀梨が自身のSNSに山に「P」と記した写真を投稿するなどしている。（modelpress編集部）
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◆山下智久「彰役は別の子がやる予定だった」
「野ブタ。をプロデュース」で彰役を演じた山下だが「亀（亀梨和也）は元々キャスティングされていて、彰役は別の子がやる予定だった」と当初、彰役は別の人物だったと告白。しかし、その人物が出られなくなったことを受け「社長から『どうにかやってくないか』みたいな直談判をされて」と急遽出演を打診されたことを明かした。
◆山下智久、喧嘩していた亀梨と和解へ
だが、山下は当時亀梨との間に不和が生じていたため「俺、亀と喧嘩してるんだよな〜」と社長に伝えたところ「そんなの知らないよ」と言われたという。そして「『2人で話しましょう』って互いに思っていた胸の内を打ち明けた」と亀梨と仲直りしたという。
亀梨とは現在も仲が良く「さっきもLINEしてました」と説明。山下の誕生日には亀梨が自身のSNSに山に「P」と記した写真を投稿するなどしている。（modelpress編集部）
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