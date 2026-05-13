チャンピオンズリーグでは惜しくも準決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたが、9日に行われたブンデスリーガ第33節ではFWマイケル・オリーセのゴールでヴォルフスブルクを1-0で撃破したバイエルン。すでにブンデスリーガ制覇は決めているが、バイエルンに油断はない。23日には大事なシュツットガルトとのDFBポカール決勝が控える。



何よりの強みは、今季の通算得点数が100を超えているバイエルンの前線トリオだ。ヴォルフスブルク戦ではオリーセがゴールを決めたが、オリーセはこれで今季22ゴール目。ルイス・ディアスは26ゴール、ハリー・ケインは55ゴールを挙げており、合わせると103ゴールだ。



ブンデスリーガ公式は、数字的にはバイエルン史上最強の攻撃トリオだと伝えている。1972-73シーズンにはゲルト・ミュラー、ウリ・ヘーネス、ウィリー・ホフマンのトリオでシーズン99ゴールを挙げている。これを今季のトリオは超えたことになる。



CLこそ悔しい結果にはなったが、DFBポカールも制覇して国内2冠を達成できれば言うことなしのシーズンと言えるだろう。



