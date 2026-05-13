自転車を船に積み猪苗代湖を横断できる「サイクルシップ INASHIP」販売開始
猪苗代観光協会は5月23日・24日、6月6日・7日、ふくしまディスティネーションキャンペーンの特別企画として、自転車を載せたまま猪苗代湖を横断できるサイクルシップ「INASHIP(イナシップ)」の販売を開始する。
同企画は期間限定の特別商品として、観光客の誘客促進と地域での滞在時間延長を目指すために実施する。
「INASHIP」は、通常は運航していない長浜(猪苗代町)と舟津(郡山市湖南町)の間を観光船で結ぶ貸切運航。これまで猪苗代湖一周サイクリングコース「INAICHI」の距離や高低差に不安を感じていた層に対し、船を利用することで「半周から手軽に楽しめるサイクリング」という新たな旅のスタイルを提案する。
自転車を持たない利用者向けに、猪苗代駅前の観光案内所では各種レンタサイクルの貸出も行う。
運行時間は、1便が10:00(長浜発)→11:00(舟津着)、2便が11:15(舟津発)→12:15(長浜着)。定員は便30名(自転車各30台)で、旅行代金は2,400円(子ども料金の設定はなし)。
利用には予約が必要。予約は専用ページで受け付けている。
同企画は期間限定の特別商品として、観光客の誘客促進と地域での滞在時間延長を目指すために実施する。
「INASHIP」は、通常は運航していない長浜(猪苗代町)と舟津(郡山市湖南町)の間を観光船で結ぶ貸切運航。これまで猪苗代湖一周サイクリングコース「INAICHI」の距離や高低差に不安を感じていた層に対し、船を利用することで「半周から手軽に楽しめるサイクリング」という新たな旅のスタイルを提案する。
自転車を持たない利用者向けに、猪苗代駅前の観光案内所では各種レンタサイクルの貸出も行う。
運行時間は、1便が10:00(長浜発)→11:00(舟津着)、2便が11:15(舟津発)→12:15(長浜着)。定員は便30名(自転車各30台)で、旅行代金は2,400円(子ども料金の設定はなし)。
利用には予約が必要。予約は専用ページで受け付けている。