好きな「ディズニーランドのレストラン」ランキング！ 2位「クイーン・オブ・ハートのバンケットホール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーランドのレストラン」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「アリスの見た目でポップな非日常感が味わえる。ソファー型の席が多く、室内なのも過ごしやすいから」（30代女性／静岡県）、「不思議の国のアリスの世界観が好きなので、店内の内装から食べ物全てかわいい」（40代女性／神奈川県）、「テーマに沿った雰囲気とメニューがかわいいから」（30代女性／山口県）といったコメントがありました。
回答者からは「和食中心の落ち着いたメニューで幅広い年代が楽しめるうえ、パーク内にいながらゆったりとした雰囲気で食事ができるため、休憩にも最適なところが魅力だから」（30代男性／埼玉県）、「和食がおいしいのと、行列ばかりのパーク内でゆっくり休めるレストランだと思うからです」（40代女性／東京都）、「室内で食べられるのと、予約をしておけば確実に席があるからです」（20代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：クイーン・オブ・ハートのバンケットホール／32票映画『ふしぎの国のアリス』に登場するハートの女王のお城をモチーフにしたレストラン。トランプの兵隊が守る入口や、映画の世界観そのままの装飾など、フォトジェニックな空間が魅力です。ハート型のチーズが載ったハンバーグや「なんでもない日おめでとう」のアンバースデーケーキなど、見た目にもこだわったメニューが人気を博しています。
1位：れすとらん北齋／41票ワールドバザールにある、パーク唯一の本格和食レストラン。落ち着いた空間で、季節の食材を使った和食を楽しめます。予約システム「プライオリティー・シーティング」にも対応しているので、年代を問わず家族連れでも安心して利用できる安定感が高く評価されているようです。
回答者からは「和食中心の落ち着いたメニューで幅広い年代が楽しめるうえ、パーク内にいながらゆったりとした雰囲気で食事ができるため、休憩にも最適なところが魅力だから」（30代男性／埼玉県）、「和食がおいしいのと、行列ばかりのパーク内でゆっくり休めるレストランだと思うからです」（40代女性／東京都）、「室内で食べられるのと、予約をしておけば確実に席があるからです」（20代女性／愛媛県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)