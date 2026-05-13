お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。女性アナウンサーに対する本音をぶっちゃける場面があった。

この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、大久保のほか、元NHKの中川安奈、元TBSの小島慶子、吉田明世、元テレビ東京の森香澄、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。

女性アナウンサーのフリー転身でぶつかる風当りについてトークをする中、大久保は「女性アナウンサーっていつからか分からないんですけど、一定数の人から批判を受けやすいというか。私なんかはたぶん嫉妬というか、うらやましさがあるんですよ」と明かした。

「キラキラ仕事をしてて、もちろんビジュアルも良くて、頭も良くて。だからそうやってフリーになった時に、“じゃあ今フリーで皆さん同じ戦場に来ましたけど、何をしていただけるんですか？”みたいに見てる人も」と話すと、「私なんですけど」とぶっちゃけ。

上田から「お前かよ！もっと優しい目で見てやれ」とツッコミを受けるも、大久保は「というのも、いると思う。やっかみです、憧れのね」。上田も「やっかみは凄くある。やっぱり花形な職業だとは思うんだよね、女性アナウンサーって」とした。