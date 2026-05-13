モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、新商品「アボカド海老（エビ）カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を5月20日から期間限定で新発売します。また、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売します。

【えー！】おいしそう！ ボリュームたっぷりの新ハンバーガー 井村屋と共同開発の新スイーツも！

モスバーガーは昨年の初夏に定番商品「海老カツバーガー」のバリエーションとして、「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」と「海老エビフライバーガー」を販売し両商品合計で330万食以上売り上げるなど、好評だったことを受け、今年は「さらに磨きをかけた」2商品を発売。

今年の「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老とバジルの組み合わせはそのままに、特に女性からの人気が高いアボカドを使用。ぷりぷりとした食感の海老カツに、濃厚でクリーミーなアボカド、そしてみずみずしいトマトを挟み、彩り鮮やかに仕上げたということです。価格は590円（以下、税込み）。

一方の「『モスの匠味』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、昨年よりサイズアップした大きなエビフライを2本使用。食材をぜいたくに使用している上、背ワタの処理や火入れのための切り込みなどを手作業で丁寧に行うこだわりから「モスの匠味」として発売。今年は新たに店舗で手切りした「くし切りレモン」が付き、途中で味の変化も楽しめるようになっています。780円。

モスバーガーでは、井村屋（津市高茶屋）と共同開発した新商品「アイスドルチェ 苺（イチゴ）クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」と「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜くろみつソース入り〜」（ともに260円）のほか、「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃はくとうソース＞」（520円）、「白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」（Mサイズ360円）、「レモンまるまる1個分！白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」（590円）、「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」（Mサイズ420円）も同日から期間限定で販売します。