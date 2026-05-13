「二刀流をこなすというのは…」米記者が懸念する中、53打席ぶりの一発　大谷翔平、左中間席へ7号ソロ

大谷が53打席ぶりのアーチだ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間5月12日、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを左中間席へ放った。

【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン

3回の第2打席、先発・エイドリアン・ハウザーの4球目の外角シンカーを振り抜くと、打球は左中間の最前列へ飛び込んだ。

12試合ぶりのアーチとなった大谷。ここまでの打撃不振について、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のケイティ・ウー記者が、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演した際に語っていたと、米メディア『ClutchPoints』が伝えた。

「ドジャースとあの超大型契約を結んで以来、彼が二刀流としての役割を両立させようとしているのは（ドジャースでは）これが初めてのこと。ドジャース側も彼に休養日を与えようと調整してきたが、正直なところ、二刀流をこなすというのは心身ともに非常に大きな負担になりますからね」