人気ユーチューバー、ヒカル（34）が12日、ABEMA「恋愛病院」に出演した経営者桑田龍征氏のYouTubeチャンネルに、ホリエモンこと堀江貴文氏とゲスト出演。ナインティナイン岡村隆史（55）に対し「トークを売りにしてないやろ」などと発言し、ネット上で話題となっている。

堀江氏は「ヒカルがすごいと思ったのは、タモさんであれだけバズるのすごいなと思って。俺のM−1批判とか大してバズんないからさ」と、タモリをめぐる一連の発言を切り出した。ヒカルは「今まで結構言ってきたんですよ。おもんないとか言ってきたんですけど、あのぐらいで炎上するんだみたいな。しかも僕『司会者』としてはすごいっていうふうに話してるんでよ」と弁明した。

さらに、岡村が自身の冠ラジオでヒカルの発言に言及し「タモリさんが面白いということだけは分かる」「（ユーチューバーは）おもろいんじゃなくて、しゃべれんねん」などと評したことに触れた。ヒカルは「ナイナイの岡村さんとかが、ユーチューバーがどうとか言ってるんですけど、いやお前もそんなしゃべりうまくないやんけ」と発言。桑田氏は「また燃やすな」とツッコミを入れた。

ヒカルは続けて「岡村さんってめっちゃ好きなんですけど」と前置きした上で「正直、ユーチューバーがおしゃべりやって言うんですけど、お前も別にトークを売りにしてないやろと思って」と主張した。桑田氏は「岡村さんに会いたい感じだね」と慌ててフォローを入れた。

それでもヒカルは勢いが止まらず「最近、売れてなくないですか？」と投げかけた。続けて「昔売れたからって、過去の栄光でめっちゃご意見番語ってるけど、別にお前トークで売れたヤツじゃねぇやんと思って」と語った。

さらに「もちろん、すごいのは分かってるけど」「おしゃべりがどうとか、お前が言うのは違うだろって思ったすけどね」「別に僕は敵対したいわけじゃないけど、絡んでくるんだったら絡み返す」などと語った。ヒカルは自身の動画内で岡村へのコラボを熱望している。

ヒカルは4月20日公開のYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言し、話題となっていた。

Xではヒカルの岡村への発言をめぐって、多数のコメントが書き込まれている。