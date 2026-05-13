日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。産休、育休を経て、復職したことを報告した。

「おはようございます！産休・育休を経て、復職しました」と報告。「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」とつづった。

「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います」と感謝。「改めて、宜しくお願い致します！」と記した。

さらに「5月21日から行われる第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会で実況を務めます」と報告。「#105関東インカレ まであと8日 #103箱根駅伝 まであと234日」と添え、「撮影してくれたのは森介先輩」と森アナの姿も披露した。

杉野アナは23年3月、自身のSNSで2歳年下の会社員男性と結婚したことを発表。昨年9月10日放送の同局「キユーピー3分クッキング」内で第1子妊娠を報告。出産に伴い、この日をもって同番組を卒業。12月30日、SNSで「冬の足音が聞こえる晩秋に、第一子を出産しました」と赤ちゃんの足の写真を載せ、第1子出産を報告した。