総重量約810gの圧倒的ボリューム　セブン「濃厚G系ラーメン」でG系デビューしてみた

5月12日、全国のセブン‐イレブンにて新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」が順次発売されました。冷凍食品史上“最大級”のボリュームを謳う本商品は、総重量約810g、さらには1595kcalという、（いい意味で）体に悪い気しかしない背徳感たっぷりの一品です。

そもそも地方民にとってはあまり馴染みがないG系。鹿児島在住の記者も例外ではありません。県内にG系店はあるものの、量が多い・注文の仕方が独特といった話ばかりが気になって、どうしても足を運ぶ気にはなれませんでした。

それが自宅で気軽に試せるとなれば、興味しかありません。さっそく近隣の店舗へ走り、G系デビューをしてみることにしました。

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■ 手にした瞬間分かるずっしりとした重み……解凍不要で鍋に入れるだけの「クックイック」仕様

発売日の午前中にセブン‐イレブンの冷凍食品コーナーへ向かうと、目当ての品がしっかりと陳列されていました。手に取ってみると……重い。冷凍食品とは思えない規格外の大きさ、そしてずっしりとした重量感にいきなり圧倒されます。

自宅へ持ち帰り、さっそく調理開始。本商品は、麺・スープ・具材がすべてひとつにまとまった「クックイックシリーズ」仕様となっており、事前の解凍は不要。袋から取り出してそのまま鍋に入れるだけで完成するという優れものです。

中身を取り出すと、現れたのは巨大なチャーシュー、麺、スープの塊。冷凍された状態でありながら、なんとも目に毒なビジュアルをしています。

調理方法は至ってシンプル。まず弱火で1分加熱し、スープが鍋底に溶け出してきたら強火にして9分加熱します。具材を軽くかき混ぜながら火を通し、全体が沸騰すれば完成。

器に盛り付けると、その“体に悪そうな”見た目はまさしくお店クオリティ。手軽な調理工程からは想像もつかない見事な出来ばえです。

■ 極太ワシワシ麺と巨大チャーシューがもたらす至福の満腹感

いざ実食タイム。箸で麺を持ち上げると、パンチの効いたニンニクの香りがダイレクトに胃袋を刺激します。専門店さながらの極太の“ワシワシ麺”が濃厚な背脂スープをしっかりとキャッチしており、一気にすすることで口いっぱいに広がるジャンクな味わいはたまりません。濃い、とにかく濃い。こ、これが噂に聞くG系か……！

そして極めつけは、圧倒的な存在感を放つ巨大なチャーシューです。なんと贅沢に2枚も入っており、豚肉の旨みが存分に感じられるとともに、食べ応えのある抜群の歯ごたえを楽しむことができます。

普段決して大食いで鳴らしているわけではない筆者ですが、あまりのおいしさに箸が止まらず、気づけばスープまで飲み干し、完食してしまいました。食後にやってきたのは、とんでもない満腹感と多幸感。冷凍食品でここまでのボリュームとクオリティを実現していることには、ただ驚かされるばかりです。

■ 冷凍庫に常備しておきたい、手軽な「ご褒美ラーメン」

「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」の価格は798円（税込861.84円）。人目も気にせず「今日はお腹が空いた！がっつり食べたい！」という衝動に駆られた時用に、冷凍庫へ常備しておくのにぴったりの商品と言えます。

また、記者のように「店舗デビューは敷居が高い」「食べきれなかったら怖いからまずは自宅で試したい」という人にもうってつけ。

なお、セブン‐イレブンの公式情報によれば、別売りの「緑豆もやし」や「五目野菜炒めセット」などを追加することで、よりG系らしい迫力ある一杯に仕上がると推奨されています。次回味わう際には、ぜひトッピングも含めた本格的なアレンジに挑戦し、さらなる背徳感を楽しんでみたいと思います。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051301.html