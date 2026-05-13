道枝駿佑、刑事＆女子大生を演じる！主演作『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』Prime Videoにて独占配信決定

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なにわ男子・道枝駿佑主演、ストームレーベルズ製作による完全オリジナル配信作品『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』が、9月よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。

■「刑事役は夢のひとつでもあったので、嬉しかったです」（道枝駿佑）

本作で主演を務める道枝駿佑は、人気アイドルグループ「なにわ男子」のメンバーとして国内外で絶大な人気を集めながら、俳優としても目覚ましい活躍を見せている。テレビドラマ『母になる』（2017／NTV）でドラマ初出演を果たし、『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022／三木孝浩監督）で映画初主演。近年は、『青春18×2 君へと続く道』（2024／藤井道人監督）、ドラマ『キャスター』（2025／TBS）などの話題作に相次いで出演し、2026年3月には初単独主演映画『君が最後に遺した歌』（三木孝浩監督）の公開が記憶に新しい、いま最も旬な若手俳優のひとり。

本作は、そんな道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む“青春やり直し”潜入サスペンスコメディだ。

道枝が本作で演じるのは、警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多。頭脳明晰・運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な“一匹狼”の若き刑事が、ある日、公安部から極秘任務を命じられる。それは、続発する【ドローン爆弾事件】の犯人が潜伏しているとされる、3年前まで女子大だった芸術大学「椿野芸術大学」への潜入捜査。女子学生が大半を占める芸術大学に、刑事だとバレずに紛れ込むため、奏多は女性の格好で潜入することに!?

さらに奏多は捜査の過程で、なぜかミュージカルへの出演が決まってしまう。練習に参加するなかで、公演に向けて奮闘する仲間たちに感化され、捜査そっちのけで稽古に熱を入れていく。性別も立場も越えた“仲間”と、かつて味わえなかった“青春”を謳歌する奏多。しかし公演当日、事態は急変する。奏多は、爆弾犯の正体を暴くことができるのか。そして、ミュージカルの行方は？

併せて解禁となったのは、道枝演じる松見奏多の“刑事”としての顔と、潜入捜査のため女子大生に扮する姿、そのふたつの姿を対比させたティザービジュアル。エリート刑事としての凛とした眼差しと、芸術大の学生たちに自然に溶け込む佇まい――まったく異なるふたつの表情が同一画面に並ぶ構図は、本作のユニークな設定を物語る仕上がりとなっている。

■道枝駿佑 コメント

■番組情報

Prime Video『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』

2026年9月配信開始

主演：道枝駿佑

監督：後藤庸介

脚本：森ハヤシ

製作：株式会社ストームレーベルズ

(C)Storm Labels Inc.

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

なにわ男子

DIGITAL SINGLE「ビーマイベイベー」

2026.06.17 ON SALE

なにわ男子

ALBUM『ND5』

■関連リンク

作品公式Instagram

https://www.instagram.com/mission_kageki_st/

作品公式サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/mission/

※5/13（水）11:00開設

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011