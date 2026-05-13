ワンコがお散歩中に8匹の犬に囲まれたら、犬見知りを発揮して…？情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「愛おしい」「びっくりしたのね」「気持ちわかりますｗ」といった声が寄せられています。

【動画：朝、犬見知りのワンコが『8匹の犬に囲まれてしまった』結果→想像以上にビビりまくり…わかりやすい態度】

お散歩中に8匹の犬に囲まれたら…

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、シーズーの「てんぽ」さんが朝のお散歩をしていた時の出来事です。てんぽさんは犬見知りが激しいのですが、顔馴染みのシーズー仲間に会った時は嬉しそうにご挨拶するそう。

ところがこの日は、シーズー仲間3匹＋初対面のトイプードル5匹に囲まれるという珍しい状況に！てんぽさんを含めて9匹のワンコが大集合している空間は、犬好きな人にとっては天国です。しかしてんぽさんは案の定犬見知りを発揮し、パパさんに抱っこしてもらいながらビクビクしていたとか。

犬見知りのワンコはビビりまくり！

てんぽさんを地面に下ろしてみたところ、「もう帰ろう…」とへっぴり腰で逃げようとしたそう。パパさんとママさんはてんぽさんを引き止めて、人懐っこいトイプードルさんたちとのふれあいを楽しみます。その間、てんぽさんはじっと動かず、必死に気配を消していたとか。

途中でトイプードルさんがご挨拶しに寄ってきてくれたのですが、「ひえぇ～」と逃げてしまうてんぽさん。ちょっぴり情けない姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

最後はパパのお膝に避難

最終的にてんぽさんはパパさんのお膝の上に避難し、結局他のワンコたちとは全然ふれあえなかったそう。仲良くなれなかったのは残念ですが、みんなでワイワイしている中でひとりだけオドオドしているてんぽさんは、たまらなく愛おしいですよね！いつかみんなとお友達になれる日がきますように。

この投稿には「気配消して硬直、可愛いｗ」「しっぽだだ下がりw」「なんとまぁ楽しそうな風景」「最高に癒されました」「時間をかけて仲良くなれるといいね」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。