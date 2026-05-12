アマゾンジャパンは、12日、ノート機能付き電子書籍リーダー「Kindle Scribe」の最新モデル「Kindle Scribe Colorsoft」など3モデルを発表した。

同日より予約受付が開始されており、出荷開始は6月10日。

価格は、Kindle Scribe Colorsoftの32GBモデルが10万6980円、64GBモデルが11万5980円。

新Kindle Scribeは32GBモデルが8万9980円、64GBモデルが9万8980円、フロントライト非搭載モデルは16GBモデルのみで7万2980円となっている。

カラー対応モデルを含む3モデルを展開

新シリーズは、カラー表示が可能な「Kindle Scribe Colorsoft」、標準モデルの「Kindle Scribe」、および「Kindle Scribe フロントライト非搭載モデル」の3モデルで構成される。

独自技術によるカラー表示

Kindle Scribe Colorsoftには、独自にカスタマイズされたColorsoftディスプレイ技術が採用された。

カラーフィルターと窒化物LEDを用いたライトガイドにより、ディテールを維持したまま色彩表現が強化されている。また、新しいレンダリングエンジンの開発により、カラーでの書き込み時も高速かつ滑らかな描き心地が確保された。

書き心地の向上、ソフトウェアの刷新とクラウド連携の強化

シリーズ共通の改良として、本体の厚さは5.4mm、重量は約400gへと薄型・軽量化が図られた。

ページめくりや手書きの反応速度は前モデル比で約40％向上している。

ディスプレイは11インチへと大型化され、反射を抑えたテクスチャ成形ガラスにより、紙のような適度な抵抗感のある書き心地が再現されている。

ホーム画面には「クイックノート」が追加され、素早いメモ取りが可能になった。新たにGoogle DriveおよびMicrosoft OneDriveとの連携に対応し、クラウド上のドキュメントをインポートしてメモを追加できる。作成したノートをMicrosoft OneNoteへエクスポートする機能も搭載された。

カラーペンは10色、ハイライターは5色が用意され、注釈や描画の幅が広がった。アーティスト向けのシェーダーツールも追加され、なめらかなグラデーションやトーンの表現が可能だ。バッテリーは数週間持続する容量を内蔵している。

純正アクセサリーのラインアップ

別売りのAmazon純正カバーも刷新された。植物性レザーカバーは1万3480円、プレミアムレザーカバーは1万7980円で販売される。新たに手帳型のプレミアムレザーカバーも加わり、価格は2万980円。