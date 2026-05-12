【WORLD SCOUT】飛咲来デビューに反響相次ぐ LE SSERAFIMサクラに続く“HYBE2人目のサクラ”に
【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送され、Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定。視聴者から驚きの声や祝福の声が寄せられている。
【写真】HYBEオーディション“シンデレラガール”の急成長パフォーマンス
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた4人が合宿期間を経て、中間審査を実施。「Girls planet 999」（ガルプラ）出身の実力者・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）と、今回が人生初オーディションで未経験からの参加となるも、急成長した姿や持ち前の“スター性”を評価されてきたSakuraがファイナリストに決定した。
最終審査では、オリジナル課題曲「PARTY b4 the PARTY」をSakuraが、「WE RIDE」をAyanaが、すでにデビューメンバーとして決定しているEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともに4人編成で披露。100年以上の歴史を誇るライブ劇場・THE FONDA THEATREにて、200人の観客を前に実際のライブを想定したステージを見せる。
Sakuraは、この日が大勢の観客を前に踊るのが初めて。緊張した様子も見せていたが、イントロの堂々した歌唱やラップパート、この楽曲の特徴ともなる大技・スプリット（開脚）を見事に披露。初の大舞台とは思えない余裕たっぷりのステージを届けた。
結果、ファイナルピースに選ばれ、Sakuraは「私は世界で輝くアーティストになりたいと思って、今回このオーディションに応募させていただいて、本当にデビューを勝ち取りたいという想いだけでここまで頑張ってこれたので、この環境と今まで出会ってきた人たちにすごく感謝もしているし、本当に自分の夢がここで叶えられて本当に良かったと思います」と涙ながらに語った。
人生初オーディションで未経験からのスタートとなったが、与えられた環境に感謝し、着実に成長した姿を見せていたSakura。1万4000人の中から見事、デビューを掴む“シンデレラストーリー”に視聴者からは「成長に感動しました」「努力する素晴らしさを教えてもらった」「凄すぎる」「おめでとうございます！」と祝福の声が寄せられていた。
また、Sakuraは、過去に放送内で、同じ名前でもある5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）のファンであることを公言。HYBEに2人目のSakuraが入ることから「2人目のサクラだ！」「憧れの人と同じHYBEに入るのすごい」「いつか2ショットみたいな」といった反響も寄せられていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」“ファイナルピース”が決まる最終審査へ
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた4人が合宿期間を経て、中間審査を実施。「Girls planet 999」（ガルプラ）出身の実力者・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）と、今回が人生初オーディションで未経験からの参加となるも、急成長した姿や持ち前の“スター性”を評価されてきたSakuraがファイナリストに決定した。
最終審査では、オリジナル課題曲「PARTY b4 the PARTY」をSakuraが、「WE RIDE」をAyanaが、すでにデビューメンバーとして決定しているEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともに4人編成で披露。100年以上の歴史を誇るライブ劇場・THE FONDA THEATREにて、200人の観客を前に実際のライブを想定したステージを見せる。
◆Sakura、“たった1人”のデビューメンバーに決定
Sakuraは、この日が大勢の観客を前に踊るのが初めて。緊張した様子も見せていたが、イントロの堂々した歌唱やラップパート、この楽曲の特徴ともなる大技・スプリット（開脚）を見事に披露。初の大舞台とは思えない余裕たっぷりのステージを届けた。
結果、ファイナルピースに選ばれ、Sakuraは「私は世界で輝くアーティストになりたいと思って、今回このオーディションに応募させていただいて、本当にデビューを勝ち取りたいという想いだけでここまで頑張ってこれたので、この環境と今まで出会ってきた人たちにすごく感謝もしているし、本当に自分の夢がここで叶えられて本当に良かったと思います」と涙ながらに語った。
SAKURA最終パフォーマンス— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) May 12, 2026
◆Sakuraのデビューに反響
人生初オーディションで未経験からのスタートとなったが、与えられた環境に感謝し、着実に成長した姿を見せていたSakura。1万4000人の中から見事、デビューを掴む“シンデレラストーリー”に視聴者からは「成長に感動しました」「努力する素晴らしさを教えてもらった」「凄すぎる」「おめでとうございます！」と祝福の声が寄せられていた。
また、Sakuraは、過去に放送内で、同じ名前でもある5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）のファンであることを公言。HYBEに2人目のSakuraが入ることから「2人目のサクラだ！」「憧れの人と同じHYBEに入るのすごい」「いつか2ショットみたいな」といった反響も寄せられていた。
HYBE2人目のSAKURAに反響— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) May 12, 2026
◆HYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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