【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字は何？ ヒントは秋田県にある山
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史的な医療支援の呼び名、秋田県にある山の名称、そして具材を組み合わせて作る料理という、3つの言葉を選びました。歴史の知識から身近な食の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□く
わ□□ま
あわ□□き
ヒント：かつて病人などに無料で薬を与えた救済活動、複数の食材を一緒に火を通す調理法を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せや」を入れると、次のようになります。
せやく（施薬）
わせやま（早稲山）
あわせやき（合わせ焼き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから行われてきた社会福祉的な活動を指す言葉、特定の地名、そして家庭料理のバリエーションを表す言葉を組み合わせました。共通の「せや」という音が、慈悲深い歴史の一幕から、実りを感じさせる山の風景、そして香ばしい料理までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史的な医療支援の呼び名、秋田県にある山の名称、そして具材を組み合わせて作る料理という、3つの言葉を選びました。歴史の知識から身近な食の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
わ□□ま
あわ□□き
ヒント：かつて病人などに無料で薬を与えた救済活動、複数の食材を一緒に火を通す調理法を思い浮かべてみてください。
↓
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正解：せや正解は「せや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せや」を入れると、次のようになります。
せやく（施薬）
わせやま（早稲山）
あわせやき（合わせ焼き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから行われてきた社会福祉的な活動を指す言葉、特定の地名、そして家庭料理のバリエーションを表す言葉を組み合わせました。共通の「せや」という音が、慈悲深い歴史の一幕から、実りを感じさせる山の風景、そして香ばしい料理までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)