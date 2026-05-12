Photo: 三浦一紀

自分好みのデスクにしちゃおう。

気分に合わせて、机の高さを変えられる電動昇降デスク。通常の机としても、スタンディングデスクとしても使え、高さ調整は電動で行なえるので、非常に便利。自宅でのリモートワーク用に導入を考えている方も多いかもしれません。最近では、ゲーミング用途としても注目されています。座りっぱなしは健康にもよくありませんしね。

しかし、電動昇降デスクにはいくつか弱点があります。

まずは、収納の少なさ問題。電動昇降デスクは、収納がないものがほとんど。ということは、机の上にいろいろ置かなければならなくなるため、どうしてもごちゃついてしまいます。PCも、ゲーム機も、配線も、小物類も全部机の上に配置すると、まるでジャングル状態。これでは、作業効率が下がってしまうでしょう。

また、机が電動で昇降するということで、ケーブル類の配線にも気を遣います。特に、机を昇降する際にケーブルが絡まって断線してしまうという可能性もあるため、頻繁に昇降するのが怖くなり、結局いつも同じ高さで使っている、なんてことも。せっかくの昇降デスクなのに、これでは意味がありません。

収納が少ない、配線がごちゃつく。この問題を解決したグレートな電動昇降デスクが「AIMdesk Pro」です。

電動昇降デスク「AIMdesk Pro」 63,733円 GIZMART限定割で15%オフ 公式ECで見る

Photo: 三浦一紀

AIMdesk Proは、PCやPS5、Nintendo Switch 2やケーブル類を、天板の下に吊して収納できる豊富なモジュール※ が用意されており、自分の用途に合わせてカスタマイズが可能。天板の下に吊すことで、机の上をスッキリさせられます。もちろんケーブル類も、天板の下に隠しておけます。

そんな夢のような電動昇降デスク「AIMdesk Pro」が、GIZMARTに登場します。

独立レールシステムで自分だけのデスクに

Photo :三浦一紀

「AIMdesk Pro」は、独立レールシステムを採用。天板の裏側のフレームに、直接モジュールを取り付け、PCやゲーム機などの収納スペースを拡張できます。

Photo: 三浦一紀 PCホルダーは、天板のどこにでも、どの向きにも設置可能

配置は自由自在。たとえば、デスクトップPCは縦方向にも横方向にも配置できますし、右側にも左側にも配置できます。

Photo: 三浦一紀 PCホルダーは、天板のどこにでも、どの向きにも設置可能

PS5やSwitch 2専用モジュールも用意されているので、ゲーム機を吊り下げておくことも可能です。もちろん場所は自由。ベストポジションを探しましょう。

※モジュール取り付け用レールは販売ページから別途購入できます

専用モジュールで自由にカスタマイズ

収納に用いるモジュールは、13種類用意。デスクトップPC、PS5、Switch 2をはじめ、Mac mini用モジュールなどもあります。また、汎用性のある引き出しモジュールに、ゲームコントローラー用スタンド、そして配線収納モジュールもラインナップされています。

これらはセットではなく、単品で購入するシステムになっているので、自分が必要なモジュールだけを追加して、世界に1台だけのデスクを作れます。

なお、AIMdesk Proの耐荷重は最大100kg（公称値）となっているので、複数のモジュールを付けても問題なく昇降できます。ゲーミングPCと仕事用のPCを2台吊り下げて使い分ける、なんてことも可能。まさに「ぼくのかんがえたさいきょうのしょうこうですく」ですね！

5月18日、クラファン開始！

Photo: 三浦一紀

夢のような昇降デスクを作ることができる「AIMdesk Pro」は、5月18日よりCoSTORYでクラウドファンディングを開始。

脚部は120cm幅と140cm幅、天板は120cm、140cm、160cm幅から選択可能です。120cm脚部と天板のセットは、GIZMART限定価格で15％オフの6万7983円（税込）からとなっています。詳しい価格は以下の通り。

【脚部（120cm幅）＋天板セット】 天板120cm：6万3733円（15％オフ） 天板140cm幅：6万7983円（15％オフ） 【脚部（140cm幅）＋天板セット】 天板140cm幅：7万2233円（15％オフ） 天板160cm幅：7万6492円（15％オフ） 【脚部のみ】 120cm幅：5万983円（15％オフ） 140cm幅：5万4383円（15％オフ）

電動昇降デスクはいろいろありますが、カスタマイズできるのが「AIMdesk Pro」の最大の特徴。自分だけの昇降デスクを作り上げられるというロマンは、ほかの昇降デスクにはないものです。夢とロマンを天板に吊り下げた「AIMdesk Pro」で、仕事にゲームに没頭してみませんか？