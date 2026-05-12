◇セ・リーグ（2026年5月12日）

DeNAは12日、中日戦（横浜）を前にスタメンを発表し、松尾汐恩捕手（21）が8番で2試合ぶりに名を連ねた。先発投手はエース左腕の東克樹投手（30）が務める。2人が先発でバッテリーを組むのは初めて。

球団はこの日、正捕手として今季28試合に出場し打率・227、1本塁打、8打点をマークしていた山本祐大捕手（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発表した。山本はここまで東とコンビを組み続けていただけに、この日のスタメンに注目が集まっていた。

山本は、23年には東とのコンビでバッテリー賞に輝いた。24年にはベストナインとゴールデングラブ賞を獲得した球界屈指の捕手。

一方の松尾も22年のドラフト1位で大阪桐蔭から加入し、次世代の正捕手候補として期待されてきた。この日の試合前まで通算120試合に出場し、打率・231、58安打4本塁打20打点をマークしている。これまで東とバッテリーを組んだのは途中出場した昨年8月27日の阪神戦（横浜）での6、7回の2イニングのみ。

また、上半身のコンディション不良から復帰し、この日出場選手登録された筒香嘉智内野手（34）も「3番・一塁」でスタメンに名を連ねた。