この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「私は諦めません」新幹線を使う距離から突然の訪問…医師が明かすストーカー被害の恐怖

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「なぜ医師がストーカーに？ストーカーの闇＆ひかつ先生のガチ被害体験。」を公開した。動画では、千葉県で起きた研修医によるストーカー事件に触れつつ、自身が過去に体験したストーカー被害の恐怖について語っている。



ひかつ氏は冒頭、28歳の研修医が知人女性の自宅に3回にわたって押し掛け、ストーカー規制法違反で逮捕されたニュースを取り上げた。「医者はモテるイメージがあるんで、こんなストーカーみたいなことしてる医者もいるんだな」と驚きを隠せない様子を見せた。逮捕の背景について、いきなり逮捕されることは珍しく、事前に複数回の警告があったはずだと推測。「それを無視しての行動だろうから悪質だったんだろうな」と指摘し、エスカレートすれば凶悪な事件に発展しかねないストーカー行為の危険性に警鐘を鳴らした。



その後、自身の20代の頃のストーカー被害体験を告白。当時、遠距離恋愛をしていた元交際相手の女性と別れた後、夜9時から10時の間に突然自宅のインターホンが鳴ったという。ドアの覗き穴から確認すると元交際相手が立っており、「怖い怖い怖い」と恐怖を感じて居留守を使ったと語った。女性は新幹線や飛行機を使わなければ来られない距離から前触れもなく訪れており、ひかつ氏は震えながら部屋に身を潜めていた。



さらに「10分ぐらい経ったら、ゆっくり覗き穴を覗き返してきた」と当時の状況を振り返り、それが一番怖かったと身震いする様子を見せた。その後、女性が帰った後にドアを開けると手紙が落ちており、そこには「私は諦めません」と記されていたという。



身の危険を感じたひかつ氏は、しばらく友人の家に身を隠したと明かした。幸いその後は被害に遭うことはなかったものの、「さすがに3回押し掛けられたら警察に相談したかもしれない」と被害者の心情に寄り添い、ストーカー行為に悩んだ際は「ぜひ警察に相談してください」と視聴者に強く呼びかけて動画を締めくくった。