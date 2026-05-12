アイアンオナーとコンビを組むプラ騎手

写真拡大

　◆第１５１回プリークネスステークス・Ｇ１（現地時間５月１６日、米国ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）

　米国クラシック３冠２冠目の出走馬１４頭と枠順が現地時間の５月１１日、発表された。

　２走前にゴッサムＳ・Ｇ３を制したアイアンオナー（牡３歳、米国・Ｃブラウン厩舎、父ナイキスト）が想定オッズ５・５の１番人気で、９番ゲートに決まった。

　想定オッズ６倍の２番人気は以下の３頭。デビューから無傷３連勝のタージマハル（牡３歳、米国・Ｂラッセル厩舎、父ナイキスト）が最内の１番ゲートになった。２走前にリズンスターＳ・Ｇ２で２着のチョップホンチョ（牡３歳、米国、Ｓアスムッセン厩舎、父コネクト）が６番ゲート。ゴールデンテンポでケンタッキーダービーを制したホセ・オルティス騎手とのコンビで臨む。ケンタッキーダービー６着のインクレディボルト（牡３歳、米国・Ｒモット厩舎、父ボルトドーロ）は１２番になった。

　プリークネスＳの総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートから算出）で１着賞金１２０万米ドル（約１億８８０７万円）となっている。

　なお、ケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）はプリークネスＳを見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（現地時間６月５日、サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）に向かう。

　枠順は以下の通り（左から枠順、馬名、騎手、主催者想定オッズ）

　＜１＞　タージマハル　　　　　Ｓラッセル　　　　　６倍

　＜２＞　オシェリ　　　　　　　Ｔガファリオン　　　７倍

　＜３＞　クラッパー　　　　　　Ｊアルバラード　　３１倍

　＜４＞　ロブスタ　　　　　　　Ｒベハラーノ　　　３１倍

　＜５＞　トーキン　　　　　　　ＩオルティスＪｒ．２１倍

　＜６＞　チョップホンチョ　　　Ｊオルティス　　　　６倍

　＜７＞　ザヘルウィーディド　　Ｌサエス　　　　　１６倍

　＜８＞　ブルバイザホーンズ　　Ｍハズバンズ　　　３１倍

　＜９＞　アイアンオナー　　　　Ｆプラ　　　　　５・５倍

＜１０＞　ナポレオンソロ　　　　Ｐロペス　　　　　　９倍

＜１１＞　コロナデオーロ　　　　Ｊヴェラスケス　　３１倍

＜１２＞　インクレディボルト　　Ｊトーレス　　　　　６倍

＜１３＞　グレートホワイト　　　Ａアシャール　　　１６倍

＜１４＞　プリティボーイマイア　ＲサンタナＪｒ．　１６倍