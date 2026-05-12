◆第１５１回プリークネスステークス・Ｇ１（現地時間５月１６日、米国ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）

米国クラシック３冠２冠目の出走馬１４頭と枠順が現地時間の５月１１日、発表された。

２走前にゴッサムＳ・Ｇ３を制したアイアンオナー（牡３歳、米国・Ｃブラウン厩舎、父ナイキスト）が想定オッズ５・５の１番人気で、９番ゲートに決まった。

想定オッズ６倍の２番人気は以下の３頭。デビューから無傷３連勝のタージマハル（牡３歳、米国・Ｂラッセル厩舎、父ナイキスト）が最内の１番ゲートになった。２走前にリズンスターＳ・Ｇ２で２着のチョップホンチョ（牡３歳、米国、Ｓアスムッセン厩舎、父コネクト）が６番ゲート。ゴールデンテンポでケンタッキーダービーを制したホセ・オルティス騎手とのコンビで臨む。ケンタッキーダービー６着のインクレディボルト（牡３歳、米国・Ｒモット厩舎、父ボルトドーロ）は１２番になった。

プリークネスＳの総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートから算出）で１着賞金１２０万米ドル（約１億８８０７万円）となっている。

なお、ケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）はプリークネスＳを見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（現地時間６月５日、サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）に向かう。

枠順は以下の通り（左から枠順、馬名、騎手、主催者想定オッズ）

＜１＞ タージマハル Ｓラッセル ６倍

＜２＞ オシェリ Ｔガファリオン ７倍

＜３＞ クラッパー Ｊアルバラード ３１倍

＜４＞ ロブスタ Ｒベハラーノ ３１倍

＜５＞ トーキン ＩオルティスＪｒ．２１倍

＜６＞ チョップホンチョ Ｊオルティス ６倍

＜７＞ ザヘルウィーディド Ｌサエス １６倍

＜８＞ ブルバイザホーンズ Ｍハズバンズ ３１倍

＜９＞ アイアンオナー Ｆプラ ５・５倍

＜１０＞ ナポレオンソロ Ｐロペス ９倍

＜１１＞ コロナデオーロ Ｊヴェラスケス ３１倍

＜１２＞ インクレディボルト Ｊトーレス ６倍

＜１３＞ グレートホワイト Ａアシャール １６倍

＜１４＞ プリティボーイマイア ＲサンタナＪｒ． １６倍