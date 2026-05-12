18歳のKAWAII LAB.MATES・嶋崎結花、治療に専念で一定期間活動休止
アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」でデビューを目指す次世代グループ・KAWAII LAB.MATESの嶋崎結花（18、※崎＝たつさき）が、体調不良のため治療に専念し、一定期間活動を休止することが12日発表された。
【写真】元気になって！治療に専念で一定期間活動を休止するKAWAII LAB.MATES・嶋崎結花
KAWAII LAB.の公式Xでは「嶋崎結花 活動に関するお知らせ」と題して投稿。「いつもKAWAII LAB. MATESを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、嶋崎結花ですが、体調不良により一定期間活動を休止し、医師の指導のもと治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
「これに伴い、KAWAII LAB. MATESとしての5月中の活動につきましては、一部制限・休止とさせていただきます」とし、「また、ライブ出演等につきましても、本人の回復状況を踏まえながら慎重に判断してまいります」と伝えた。
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした上で「今後とも、嶋崎結花ならびにKAWAII LAB. MATESへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。
【写真】元気になって！治療に専念で一定期間活動を休止するKAWAII LAB.MATES・嶋崎結花
KAWAII LAB.の公式Xでは「嶋崎結花 活動に関するお知らせ」と題して投稿。「いつもKAWAII LAB. MATESを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、嶋崎結花ですが、体調不良により一定期間活動を休止し、医師の指導のもと治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
「ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした上で「今後とも、嶋崎結花ならびにKAWAII LAB. MATESへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。