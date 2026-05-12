清塚信也、“20年来の仲”俳優を紹介「とても良くして頂いております」
ピアニストの清塚信也（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。20年来の仲という俳優を紹介した。
【写真】「浅野さんが参加している舞台は当たり」“20年来”の仲という清塚信也オフS
投稿で、三谷幸喜氏が作・演出を手掛けたミュージカル『新宿発8時15分』を鑑賞したことを報告。「全てのパズルのピースが、絶妙に合わさったり合わさらなかったり」「三谷さんの自由自在の笑いには本当に憧れる 狙って笑わせるところと、日常に落ちているような自然な笑いを起こすことも」と感想をつづった。
投稿は清塚のほかに、同ミュージカルに出演したウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、浅野和之との4ショットも公開。「瑛士ちゃんは物語の軸になるような立ち位置で、持ち前の視野の広さを活かしてましたね」「音楽もキャラクター性が強くて、色んなジャンルの違いを活かしたもの飽きが来ないね シルビアさんのカッコいい歌声が響いていました」と絶賛。
さらに「浅野さんとは、実は20年来！映画『神童』でお会いして以来、とても良くして頂いております 私の中のジンクス、『浅野さんが参加している舞台は当たり』です」と紹介した。
最後に「素晴らしいエンタメをありがとうございました」「他にもお写真撮りたかった方が沢山いましたが、ご迷惑なってもあれなので、静かにしておきました笑」と締めくくった。
【写真】「浅野さんが参加している舞台は当たり」“20年来”の仲という清塚信也オフS
投稿で、三谷幸喜氏が作・演出を手掛けたミュージカル『新宿発8時15分』を鑑賞したことを報告。「全てのパズルのピースが、絶妙に合わさったり合わさらなかったり」「三谷さんの自由自在の笑いには本当に憧れる 狙って笑わせるところと、日常に落ちているような自然な笑いを起こすことも」と感想をつづった。
さらに「浅野さんとは、実は20年来！映画『神童』でお会いして以来、とても良くして頂いております 私の中のジンクス、『浅野さんが参加している舞台は当たり』です」と紹介した。
最後に「素晴らしいエンタメをありがとうございました」「他にもお写真撮りたかった方が沢山いましたが、ご迷惑なってもあれなので、静かにしておきました笑」と締めくくった。