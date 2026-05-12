トラジャ七五三掛龍也、食事に行った大物女優に驚きの声相次ぐ「すごい」「経緯が気になる」
【モデルプレス＝2026/05/12】Travis Japanの七五三掛龍也が5月11日放送のテレビ朝日系新バラエティ番組「サンド＆キスマイの気になるマン」（よる8時40分〜）にゲスト出演。一緒に食事に行った大物女優を明かした。
【写真】「誰よりもたくさん食べて」トラジャ七五三掛龍也と焼肉に行った大物女優
この日、番組では実年齢よりも健康的で若々しく見える“若見えさん”181人にインタビューし、若さの秘訣を徹底調査。街頭インタビューのVTRでは、42歳の女性が若さの秘訣として「入浴」「寝る」「肉」を挙げ、それぞれの頭文字を取った“3N”として紹介していた。
すると、七五三掛は「黒柳徹子さんと焼肉に行ったことがあって」と告白。女優の黒柳徹子との意外な関係性に共演者から「えーっ！」「黒柳さんと！？」などと驚きの声が上がるなか、七五三掛は「誰よりもたくさん食べていて。だからやっぱりそれが健康の秘訣なのかなっていうのは感じていました」と振り返り、納得した様子を見せた。
七五三掛と黒柳の関係性に、SNS上では「黒柳さんと焼肉！？」「すごい…」「交友関係どうなってるんだ」「経緯が気になる」「そりゃ驚かれるわ」などの声が上がっている。
七五三掛と黒柳は、2025年に朗読劇「ハロルドとモード」で共演している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】「誰よりもたくさん食べて」トラジャ七五三掛龍也と焼肉に行った大物女優
◆七五三掛龍也、食事に行った大物女優明かす
この日、番組では実年齢よりも健康的で若々しく見える“若見えさん”181人にインタビューし、若さの秘訣を徹底調査。街頭インタビューのVTRでは、42歳の女性が若さの秘訣として「入浴」「寝る」「肉」を挙げ、それぞれの頭文字を取った“3N”として紹介していた。
◆七五三掛龍也のトークに驚きの声
七五三掛と黒柳の関係性に、SNS上では「黒柳さんと焼肉！？」「すごい…」「交友関係どうなってるんだ」「経緯が気になる」「そりゃ驚かれるわ」などの声が上がっている。
七五三掛と黒柳は、2025年に朗読劇「ハロルドとモード」で共演している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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