【へっぴり腰ファイト】スニーカーにビビりながら戦い挑む猫がかわいすぎる

「お前、一体何者ニャ！？」――平和なはずのリビングで、突如として火ぶたが切って落とされた“猫vsスニーカー”の戦い。

茶トラ猫の「小判」くんと黒猫の「誉」くんが、ただそこにあるだけのスニーカーを“未知の脅威”と認定し、警戒しながら猫パンチを連打する動画がXで公開されると、その必死すぎる姿に8万件以上の「いいね」が寄せられています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ へっぴり腰で猫パンチ！背後で見守る相棒の姿も

話題となっているのは、飼い主のなごさんが「猫たちvs突然敵認識されたスニーカー」というコメントとともに投稿した動画。そこには、黒いスニーカーに対して警戒心むき出しで近づき、前足をスッと伸ばして猫パンチを繰り出す黒猫の誉くんの姿が映っています。

その後ろでは、茶トラ猫の小判くんが事の顛末を心配そうにじっと見守っており、2匹の可愛らしくも真剣なリアクションが目を引く内容となっています。

■ 新品の匂い？それとも……深まるスニーカーの謎

なぜ突然、スニーカーが敵に認定されてしまったのでしょうか。続く投稿でなごさんは、「子猫はあれからずっと戦ってる」と明かしたうえで、「人間の嗅覚だと新しい靴の匂いしかしないんだけどなんなんだろ、もう一週間くらいそこに置いてあるのに」と、突然の行動に困惑した様子をつづっています。

たしかに動画に映る靴底に汚れはなく、ほぼ新品と見て間違いなさそうですが、1週間も置いてあったものが突然標的になったという事実が、一層謎を深めています。

■ 「同族嫌悪？」推測コメントが多数寄せられる

この奇妙で微笑ましい攻防に対し、返信欄には「スニーカー、見慣れてないのかな！？」「黒いスニーカーを同じ黒猫だと思って同族嫌悪してる？」といった、猫たちの心情を推測する声が寄せられました。また、「心配そうに寄り添う茶トラちゃん可愛い」など、後ろで控える小判くんの姿に癒やされたというコメントも多数見受けられます。

結局、スニーカーの何がそんなに気に入らなかったのかは、飼い主さんにもわかっていません。もしも猫と話ができるのであれば、ぜひその怒りの理由を聞き出してみたいものです。

＜記事化協力＞

なごさん（@ikng_0）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051203.html