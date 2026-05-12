小泉孝太郎が「あのセンスは尋常じゃない」と驚愕！人気女性社長の“まるで要塞”な大豪邸

MCを務める小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

本日5月12日（火）は、ピカソも認めた世界的巨匠を支え続け、スイスの歴史的文化遺産に暮らす日本人妻の華麗なる暮らしぶりを紹介。

そして、独自のビジネスで成功を収め都内の大邸宅で暮らす女性起業家や、地元で有名な累計売上400億円の商品を出す企業を経営する女性CEOなど、日本で大活躍する女性経営者たちの驚きの生活にも迫る。

◆まるで要塞のような大豪邸へ潜入！

日本で大活躍する女性経営者として登場するのは、都内の超高級住宅街の大豪邸に暮らすプリディーク・菜央さん一家。

夫のシェーンさんはスタンフォード大学を卒業後、日本に留学。以来、約30年にわたり日本で暮らし、現在は運用資産残高46兆円を誇る世界有数のグローバル投資会社の日本法人代表を務めている。

菜央さんは旅行情報雑誌の元編集長であり、現在は旅行業界に特化したブランディングやSNSマーケティングの会社を経営する敏腕社長だ。

菜央さん一家が暮らす大豪邸は、地下室がある地上3階建て。玄関は吹き抜けが気持ちよく、エレベーターも完備。2階の220平米ものリビング・ダイニングには、センスが光るオシャレな空間が広がる。

キッチンは海外製ビルトイン家電が組み込まれ、冷蔵庫が壁に収納されたスッキリとした設計。中庭ではにわとりを飼っていたり、ヨガルームには子どもたちと作ったボルダリングの壁もあったりと遊び心も満載。

子ども部屋ではお子さんが作った秘密基地も紹介され、孝太郎が「あのセンスは尋常じゃない」、ちさ子も「うちにもあったけど全然違う！」と驚く。

さらに、菜央さん一家のスケールの違う日常も明らかに。

自宅には寿司職人を呼んでママ友と寿司パーティーを開催。夏はアメリカ・オレゴン州に所有する、庭を含めると敷地面積が東京ドーム約2個分にもなる広大な別荘で過ごすという桁違いの暮らしぶりが明かされる。

番組ではこのほか、福岡県でピンクのお城のような豪邸に暮らす女性経営者も登場する。