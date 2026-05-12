デジタルとアナログ、両方の手帳を使ってみているけれど、なかなか続かない人も多いのでは。

アプリと紙の手帳を行き来することで、「むしろ自由になった」と話すのが、ほぼ日手帳WEBデザイナーのメロンさん。

手帳をつくるメーカーならでは“ほぼ日手帳アプリの使い方”のコツも交えて、手帳を4冊楽しんでいるメロンさんに、デジタルとアナログの使い分け方を聞いてみました。

ほぼ日手帳WEBデザイナーメロンさんの使用している手帳・ツールはコレ！

・ほぼ日手帳アプリ

・ほぼ日手帳（写真左上から）

・5年手帳

・オリジナル（1日1ページ）：プライベート用

・weeks：（週間タイプ）：情報手帳（知りたいことをまとめる）

・weeks：（週間タイプ）：植物手帳

・5mm方眼ノート（2025年版の購入特典）：レシピノート

ほぼ日手帳WEBデザイナーの手帳術！ デジタルは「補助」、アナログは「自分史の本」のように

Q1. 普段、手帳はデジタルとアナログの両方を使われていますか。使っている場合、それぞれをどのような用途で使い分けているか教えてください。

ほぼ日手帳WEBデザイナー・メロンさん：両方使っています。

デジタルは、手帳を書くための補助（メモ代わり）やたくさんの情報を保存しておくものとして使っていて、アナログは、デジタルの情報を自分好みにまとめたり、今までを残す本のようなものとして使っています。

デジタルは、保存しやすいので情報量がどんどん増えていきますが、タグ付けや検索などでパッと見つけられますし、移動途中にササッとメモができるのもうれしいです。

手帳を複数使いしているので、アプリの記録があることによりそれぞれの手帳を同時並行で書かなくてよくなったので、以前よりアナログの手帳が自由に使えるようになりました。

アナログは、入場券やお土産の包装紙などを貼り付けたり、好きなことをギュッとまとめたり（趣味ごとに手帳を変えています）、写真を貼ったりイラストなども描いて自由に使っています。

入場券やお土産の包装紙などは紙質や手触りなども違いますし、実際にあるものを残すと思い出す記憶量も変わる気がします。それを1年ごとに作っていくと、たまに棚から取り出してページをめくったとき自分史のような本になっていて、ながめるのがたのしくなります。趣味と関連するデザインを選ぶのも毎年のわくわくです。

デジタルもアナログもそれぞれのよさがあるので、いいとこどりしている感じです！

デジタル手帳は、ほぼ日手帳アプリを愛用！「心が動いたことも、タグでまとめておける」

Q2. ほぼ日手帳アプリ（デジタル）を使う中で、特に便利だと感じている機能やポイント、またおすすめの活用方法があれば教えてください。

【便利な機能 その1 タグ機能】

ほぼ日手帳WEBデザイナー・メロンさん：タグは自分で決められるので、心が動いたことなどもまとめておけるのがいいなと思っています。

たとえば「記念」「うれしい/よい」「発見」などは振り返ったときもうれしい気持ちになりますし、「残る言葉」は心に残った言葉をタグ付けして、それを手帳に書き写すこともあります。「気になる」は気になっている展示や場所など、実際に行くきっかけになります。

【便利な機能 その2 思い出プリント（有料）】

思い出プリントは、アプリに記録してきた写真などをプリントできる機能で、私はオリジナルの月間カレンダーに貼っています。少し前までは月間カレンダーにひとコマ絵日記を描いていたのですが、手帳を複数使いしていたり忙しくなるとかなか描く時間がとれず、溜まってくるとストレスになっていました。

もっと気軽にやりたいなと思っていたので、プリントして貼れるのはうれしいです。

【おすすめの活用方法 スクリーンショット＋タグ付け】

よく使うのが、スクリーンショットをタグ付けする方法です。SNSなどで気になるものがあるとスクリーンショットをとっておき、移動途中やお昼にタグをつけます。

たとえば、レシピは出来上がりをキャプチャして作り方のURLをメモに貼り付けておけば、あとからタグをたどって料理するのもラクです。同じ用途で、気になる記事やイベントなども保存しています。

手帳まわりで愛用しているアイテムはコレ！

Q3. 手帳まわりで一緒に使っているものや、アナログ手帳と組み合わせることで便利になるアイテムや工夫があれば教えてください。

【ほぼ日の5mm方眼ノート（2025年版の購入特典）】

ほぼ日手帳WEBデザイナー・メロンさん：ほぼ日手帳アプリで保存したレシピを実際に作ってみて、「これはおいしい！」と思ったものをノートに書き溜めています。

それを台所に置いて、お弁当やおいしいものが食べたいと思ったときにパッと開けるようにしています。選抜組がノートにいるので毎回タグを振り返る必要もなく便利です。

【手帳まわりでよく使っているもの】

・テンションを上げるシール

・マスキングテープ：かわいく色々貼り付ける

・マイルドライナー：文字の強調やイラストを描く

・水彩マーカー：サッとイラストを描く

・ステッドラー ピグメントライナー 0.05：上から色を塗ってもにじまない

ーーー ありがとうございました！

ほぼ日手帳公式サイト

https://www.1101.com/store/techo/

ほぼ日手帳アプリ公式サイト

https://techoapp.1101.com/