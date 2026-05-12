昨年のテレビ東京系「４０までにしたい１０のこと」で注目された俳優・庄司浩平（２６）が、現在放送中のテレビ朝日系「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）で新たな顔を見せている。

演じるのは余命宣告され、不倫もされる主人公を上司に持つ会社員。主人公の境遇について「僕、（こんな人）見たことないんですけど。見たことありますか？」と、こちらへちゃめっ気たっぷりに逆質問したと思えば一転、「最近ドロドロ系がたくさん展開されているのは、見たい方が多いから。どうエンタメとして消化できるか。白洲（迅）さんと桜井（日奈子）さんのシーンはシリアスなので、（自分の出演する場面で）視聴者の人にハッと肩の力を抜く瞬間を作れたら」と冷静な分析も見せる。

もともと芸能界には興味がなかった。留学を目指し、バイトと勉強の日々を送っていた大学１年生の冬にスカウトを受け、活動を始めたが「小学生の習い事くらいのテンション感でやっていた」と振り返る。

「魔進戦隊キラメイジャー」（２０２０年）でデビュー。「仮面ライダーガヴ」（２４年）にも出演し、ヒーローのイメージが強いが「特撮作品ばかりなのもな…」と葛藤。サスペンス、時代劇など他ジャンルにも出演している。

転機は「出演作品自体が多くないので、どれも」と選べない様子だったが、経験を重ねるごとに周囲の反響は大きくなっているという。「今の状況を見てくれて『よかったね』と言われてうれしかった」とデビュー当初からアクションを習っている夫妻からの言葉を明かすと、笑みがこぼれた。

実生活でも興味の幅は広い。コロナ禍で留学の夢は実現していないが「海外に行くっていう夢は叶（かな）えたいので、３０歳までに海外の作品やファッションのキャンペーンもやれたら」。さらに小説も書いており、今後について「『役者やってモデルやって本書いてるのだ〜れだ？』『庄司浩平！』となる」とマルチな活躍を誓っていた。（中西 珠友）

〇…趣味は昭和歌謡。主に聞く専門で、将来的な歌手挑戦は「ないですね」とキッパリ。一方で「ありがたいことにテレビ朝日さんで歌はお世話になっていて、仮面ライダーもあわせて僕の名前クレジットされている曲がこの世に９曲ある。ミニアルバム出せちゃう、どうしよう、デビューしようかな」と笑っていた。

◆庄司 浩平（しょうじ・こうへい）１９９９年１０月２８日生まれの２６歳。東京都出身。大学在学中にスカウトされ、１９年に所属事務所の演劇集団「男劇団 青山表参道Ｘ」に加入。２５年にエランドール賞、ザテレビジョンドラマアカデミー賞を受賞。俳優の他、モデル、小説家としても活動。趣味は昭和歌謡、特技は英語。